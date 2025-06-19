شكرا لقرائتكم خبر عن كندة علوش: مسلسلات المخرج محمد شاكر خضير علامات فارقة والان مع تفاصيل الخبر

عقد الخليج 365 ندوة صحفية للفنانة كندة علوش، حيث كرمها الخليج 365 على دور ناهد في مسلسل "إخواتي" رمضان الماضي، وقالت كندة خلال الندوة:"عندما جاءني سيناريو مسلسل إخواتي من أول لحظة استشعرت أنني سأقدم شيء جديد وخفيف على الناس، فمهاب طارق المؤلف كتب السيناريو بحس فكاهي خفيف، بالإضافة أنني كنت مطمئنة بسبب وجود مخرج كبير أنا من أشد المعجبين به لأنه بالفعل مخرج عظيم، وكانت كل أعماله علامات فارقة بداية من مسلسل طريقي وجراند أوتيل وتحت الوصايا، وهو المخرج محمد شاكر خضير.

وعن فكرة إمكانية ذهابها لطبيب نفسي في الحقيقة أكدت كنده علوش أنها مع تلك الفكرة جدا، وقالت: أنا بالفعل ذهبت مرتين لطبيب نفسي، أينعم كانوا على فترات متباعدة ولم أكمل جلساتي ولكني دائما أحب أن أخوض تلك التجربة ومعها جدا، والهدف من ذهابي للطبيب النفسي أن كل بني آدم يكون لديه مناطق يشعر فيها بالتعب من الممكن أن يكون لها علاقة بطفولته أو بمخاوفه، وأنا دائماً أحب أن أتغلب على مخاوفي، لذا دائما ما أنصح كل المقربين مني سواء أصدقائي أو أقاربي أن يذهبوا لطبيب نفسي أو سيكولوجيست أو ثيرابيست لتخطي أي شعور يشعرون به، وحتى أنا في هذه الفترة أفكر أن أخوض التجربة مرة أخرى.



تألقت النجمة كندة علوش في السنوات الأخيرة في أفلام تحمل صبغة عالمية وشاركت في مهرجانات دولية كبرى وبإدارة مخرجات مميزات من جنسيات مختلفة مثل "نزوح" مع المخرجة سؤدد كعدان الذي فاز بجائزة الجمهور في مهرجان فينسيا، و"السباحتان" مع المخرجة سالي الحسيني الذي عرض في افتتاح مهرجان تورنتو السينمائي، كما عرض في مهرجاني لندن والقاهرة، و"الأتوبيس الأصفر" مع المخرجة الأمريكية وندي بيرنارز الذي عرض في مهرجان تورنتو وشاركها بطولته عدد من نجوم السينما الهندية.

وتمتلك النجمة كندة علوش مسيرة سينمائية متميزة بدأتها مع المخرج الراحل حاتم علي في الفيلم الروائي القصير "شغف"، كما تألقت بعد ذلك في السينما السورية في عدد من الأفلام من أبرزها "التجلي الأخير لغيلان الدمشقي" مع المخرج هيثم حقي، و"الغرباء" مع المخرج عباس رافعي، و"مرة أخرى" مع المخرج جود سعيد، كما شاركت في بطولة الفيلم السوري اللبناني "23 يوم" مع المخرج جمال شورجة.

وكان الظهور الأول لكندة علوش على شاشة السينما المصرية مع المخرج الكبير شريف عرفة في فيلم "ولاد العم"، وتوالت بعد ذلك تجاربها في مصر من خلال أفلام مثل "واحد صحيح" و"هيبتا" مع المخرج هادي الباجوري، و"الفاجومي" مع المخرج عصام الشماع، و"برتيتا" مع المخرج شريف مندور، و"لامؤاخذة" مع المخرج عمرو سلامة، و"المصلحة" مع المخرجة ساندرا نشأت، و"بتوقيت القاهرة" مع المخرج أمير رمسيس، و"الأصليين" مع المخرج مروان حامد.

ولم يتوقف عطاء كندة علوش عند العمل على شاشة السينما، بل قدمت عددا كبيرا مع المسلسلات التي حققت نجاحا كبيرا في مصر وسوريا، من أبرزها "الظاهر بيبرس" و"الاجتياح" و"ولادة من الخاصرة" و"أهل كايرو" و"دلع بنات" و"عد تنازلي" و"نيران صديقة" و"العهد" و"أفراح القبة" و"ضي القمر" و"ستات بيت المعادي"، فيما شاركت في الموسم الرمضاني الأخير في بطولة مسلسل "إخواتي".