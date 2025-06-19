شكرا لقرائتكم خبر عن حميد الشاعرى يطرح أحدث أغانيه "ده بجد".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح النجم حميد الشاعري أحدث أغانيه بعنوان "ده بجد"، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب.

وتقول بعض كلمات أغنية "ده بجد": "ده بجد، ولا بيتهيألي، أشوفك هنا قدامي، معقول، يتحقق اللي في بالي ده أنت، ولا صورة في خيالي، ده بجد.. ولا بيتهيألي، أشوفك هنا قدامي، معقول يتحقق اللي في بالي ده أنت، ولا صورة في خيالي، طب كنت فين واراضيك فين ده أنا كنت عايش بدور عليك، بسأل كمان في كل مكان لو حد شافك يأخدني ليك، معقول انا وانت نرجع لبعض خلاص.. والأحلى ان انا وانت بنفس الإحساس، حتى الملامح هي هي يا ناس، ولا كبرنا ولا اتأثرنا بالأيام".

من ناحية أخرى يواصل النجم حميد الشاعري تحضيراته لألبومه الجديد، حيث يتعاون في إحدى أغانيه مع الشاعر الغنائي السيد علي، من خلال عمل يحمل عنوان "ده بجد"، ومن ألحان أحمد يوسف، وتوزيع موسيقي لمؤمن ياسر.

وشارك النجم حميد الشاعرى كضيف شرف في مسلسل شهادة معاملة أطفال فى موسم رمضان الماضى، والعمل من بطولة النجم محمد هنيدى حيث سيشارك في تقديم أغنية جلجلى أثناء حفل زفاف أحد نجوم المسلسل أثناء الأحداث الدرامية، ويحضر في مشهد الفرح كل نجوم المسلسل، وأغنية "جل جلى" كلمات عادل عمر لحن وتوزيع حميد الشاعري، وهي من ألبوم شارة عام 1988.

وكشف الفنان حميد الشاعرى فى لقاء تليفزيونى سابق عن أول أغنية نجحت له كتوزيع، وكان لها صدى كبير فى الشارع المصرى وقتها، كانت "ونندم على العشرة الغاليه ونرضى بالمكتوب" عام 1990 للفنان عمرو دياب، لافتا إلى أن الفنان عمرو دياب دارس تأليف موسيقى، وهو مبدع وعامل ألحان جميلة قوى، مشيرًا إلى أن التعاون بين عمرو دياب وحميد الشاعرى أنتج عددا من الأغانى الجميلة.