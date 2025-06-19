شكرا لقرائتكم خبر عن تكثيف دعاية مسلسل "مملكة الحرير" قبل عرضه على ON والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كثفت الشركة المنتجة لمسلسل مملكة الحرير بطولة النجم كريم محمود عبد العزيز، دعاية المسلسل من إخراج بيتر ميمى، وذلك تمهيدا لعرض المسلسل.



مسلسل مملكة الحرير



مسلسل مملكة الحرير



مسلسل مملكة الحرير

يتكوّن المسلسل من 10 حلقات، وسيُعرض يوميًا من الأحد إلى الخميس، ابتداءً من 29 يونيو الجاري، وعلى شاشة ON قريبا، العمل من تأليف وإخراج بيتر ميمي، ومن إنتاج "سينرجي بلس" للمنتج تامر مرسي.

وأعلنت قناة ON عن عرض مسلسل مملكة الحرير للنجم كريم محمود عبد العزيز على شاشتها قريباً، حيث نشرت القناة على صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام بوستر العمل الذى يتصدره كريم محمود عبد العزيز مع تعليق: "مملكة الحرير قريبًا على شاشة ON".

مسلسل مملكة الحرير من بطولة كريم محمود عبد العزيز وأسماء أبو اليزيد، يوسف عمر، محمود البزاوى، سارة التونسي، وليد فواز، يوسف عمر، سلوى عثمان، سارة بركة وعدد آخر من الفنانين الشباب، ومن تأليف وإخراج بيتر ميمي وإنتاج شركة سينرجى، وتدور في إطار فانتازي، ويتناول صراع الأشقاء ويعرض أيضا على تطبيق يانجو بلاى.