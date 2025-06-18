مادو والدة بريانكا شوبرا تتحدث عن تضحياتها من أجل مستقبل ابنتها الفني

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 18 يونيو 2025 11:53 مساءً - تتمتع بريانكا شوبرا، نجمة بوليوود، بشهرة عالمية، اكتسبتها أولاً عند فوزها بلقب ملكة جمال العالم لعام 2000، ثم زادت هذه الشهرة بعدما دخلت عالم التمثيل، ولكن لا يعرف الكثيرون أن نشأة شوبرا لم تكن سهلة، بل كانت فتاة بسيطة تعيش بقرية في الهند، وتطلب صعودها من بلدة باريلي الصغيرة إلى الشهرة العالمية تضحيات كبيرة من جميع أفراد عائلتها.

عائلة بريانكا شوبرا والانتقال التدريجي لمومباي

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كشفت والدة بريانكا شوبرا، البالغة من العمر 42 عاماً، مادو شوبرا، في لقاء حديث لها، عن مدى صعوبة مغادرة مسقط رأسها وبدء حياة جديدة في مومباي، حيث الأضواء والشهرة، لدعم طموحات بريانكا المهنية.

وفي حديث مادو مع الإعلامية الهندية ديبينا بونيرجي في برنامجها على موقع الـ"يوتيوب"، قالت: إن القرار الذي اتخذته عائلتها بالانتقال إلى مومباي لدعم مسيرة بريانكا المهنية كان انتقالاً تدريجياً في البداية، حيث انتقلت بريانكا ووالدها أولاً، بينما بقيت مادو للعمل في بلدتهم باريلي لدعم نفقات بريانكا.

ويذكر أن والد ووالدة بريانكا طبيبان، وكان لهما شأن كبير في قريتهما الصغيرة، وأسسا مستشفى يخدم أهلهما وجيرانهما.

لاحقاً، بعد أن حصل والد بريانكا على وظيفة في مستشفى ليلافاتي بمومباي، انضمت إليهما مادو.

وتحدثت أيضاً عن القرار الصعب الذي واجهته هي وزوجها الراحل أشوك شوبرا، عندما اختارا مغادرة المستشفى الذي بنوه من الصفر لدعم مسيرة بريانكا المهنية في صناعة السينما الهندية.

وكانا قد أمضا 11 عاماً في ترسيخ مكانتهما كأفضل طبيبين في القرية، واضطرا للبدء من الصفر من أجل حلم ابنتهما.

ووصفت مادو الأمر قائلة: "كان التخلي عن مرضانا وأصدقائنا ومنزلنا تضحيةً كبيرة".

وتابعت قائلة: "مومباي كانت مثل محيطٌ شاسع، بدون القدرة على الإبحار جيداً فيها، قد يُكافح المرء للبقاء على قيد الحياة بصعوبة".

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التضحيات واستقلالية الأخ الأصغر سيدهارث

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وصفت مادو في حديثها ثلاثة أنواع من الآباء: "أولئك الذين يدعمون أطفالهم عن بُعد، وأولئك الذين يدركون التحديات الصعبة التي تنتظرهم لكنهم يختارون الوقوف إلى جانب أطفالهم، ومجموعة ثالثة يتخلون عن كل شيء حتى أطفالهم"، وأعربت عن عدم موافقتها على النوع الثالث، وأكدت أنها وزوجها أعطيا الأولوية لأبنائهما فوق كل الاعتبارات.

وكشفت مادو أن قرار العائلة الجريء بالانتقال، جاء مدفوعاً بفكرة أن "مسيرة بريانكا المهنية تأتي قبل كل شيء".

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كما ذكرت أنه خلال سنواتهما الأولى في مومباي، اضطرا لإرسال ابنهما الأصغر، سيدهارث شوبرا، للإقامة مع أقاربهما في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث كانا لا يزالان يتأقلمان مع البيئة الجديدة.

وأوضحت مادو أنهم أبعدا ابنهما الأصغر لفترة، لأنهما كانا مضطرين لتكريس معظم وقتهما لبريانكا، وقالت الأم: "على الرغم من أن سيدهارث كان مهملاً بعض الشيء في البداية، إلا أنه نشأ مستقلاً، يدير تعليمه الجامعي وحياته بمفرده من دون الاعتماد على الأسرة".

قد ترغبين في معرفة والدة بريانكا شوبرا تندم على قرار اتخذته لابنتها في طفولتها... مازلت أبكي!

بريانكا شوبرا النشأة والوصول للعالمية

ولدت بريانكا شوبرا في 18 يوليو 1982 في جمشيدبور الهندية، والدها أشوك شوبرا ووالدتها مادو شوبرا كانا طبيبين في الجيش الهندي، ما جعلها تعيش طفولة متنقلة بين ولايات ومدن مختلفة في الهند، مثل لكناو، باريلي، دلهي، وغيرها، ولكنهما استقرا في باريلي أغلب سنوات حياتهما. كما أمضت جزءاً من مراهقتها في الولايات المتحدة الأمريكية، ودرست في مدارس ببوسطن ونيويورك.

انطلاقتها الحقيقية بدأت عام 2000 حين فازت بلقب ملكة جمال العالم وهي في سن السابعة عشرة فقط.

ثم دخلت بريانكا عالم بوليوود عام 2003 بفيلم "The Hero: Love Story of a Spy"، لكن انطلاقتها الكبرى كانت بفيلم "Andaaz" مع أكشاي كومار.

وفي عام 2015، حققت بريانكا إنجازاً جديداً كأول ممثلة هندية تلعب دور بطولة في مسلسل أمريكي كبير، وهو مسلسل "Quantico"، ومن هنا أصبحت شهرتها عالمية.

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في عام 2018، تزوجت بريانكا من النجم الأمريكي نيك جوناس، عضو فرقة Jonas Brothers، في حفل زفاف فخم بالهند جمع بين التقاليد الهندية والغربية. ورُزقا بابنتهما "مالتي ماري شوبرا جوناس" في يناير 2022.

والجدير بالذكر أن بريانكا متعلقة بوالدتها مادو كثيراً والتي تعيش معها بنفس المنزل وتدير لها مشاريعها الفنية، كما تذكر والدها الراحل دائماً بأنه مصدر إلهامها.

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