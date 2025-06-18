220 يوماً من الحب والاختبار.. صبا مبارك في دراما نفسية مشوقة

أحداث مسلسل "220 يوم"

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أعمال فنية مميزة لـ صبا مبارك

View this post on Instagram A post shared by Saba Mubarak صبا مبارك (@sabamubarak)

View this post on Instagram A post shared by Saba Mubarak صبا مبارك (@sabamubarak)

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 18 يونيو 2025 11:53 مساءً - تطل النجمةعلى جمهورها بدور مختلف في مسلسل "220 يوم"، حيث تجسد شخصية مديرة مكتبة متزوجة من روائي شاب تجمع بينهما قصة حب قوية لكنها تتعرض لاختبار صعب يجعل مصيرها غامضاً.وظهرتعلى البوستر الرسمي لمسلسل "220 يوم"، وهي تغفو بسلام، بينما يرقد زوجها () ويظهر على وجهه تحمّل ملامح الأرق والانكسار، ما يعكس التناقض بين حالة اطمئنان "صبا" وعمق التوتر والصراع الداخلي الذي يعيشه الزوج.مسلسل "220 يوم" دراما نفسية عاطفية مشوقة، حيث تدور الأحداث في إطار درامي رومانسي حول الزوجين "مريم" و"أحمد"، اللذين تجمعهما في البداية، علاقة مستقرة ومليئة بالحب، إلا أن اختباراً مفاجئاً يقلب حياتهما رأساً على عقب، ويضع أحلامهما ومصيرهما على المحك، حيث يجد كل منهما نفسه أمام خيارات لم يكن مستعداً لها.مسلسل "220 يوم" إخراج كريم العدل، ومن تأليف محمود زهران، وسيناريو وحوار سمر بهجت ونادين نادر، وبطولة صبا مبارك، كريم فهمي، حنان سليمان، عايدة رياض، علي الطيب، لينا صوفيا وميرا دياب.تأتي هذه البطولة لـ صبا مبارك بالتزامن مع إعادة عرض مسلسل "بين السطور"، بعد ما قد حققه من نجاح كبير في عرضه الأول، حيث تصدر وقتها اسم صبا مبارك ترند مواقع التواصل الاجتماعي، وتلقت ردود فعل قوية على تجسيدها الصادق لشخصية "هند سالم" الإعلامية الشهيرة التي تنقلب حياتها رأساً على عقب بعد تورطها في قضية كبيرة تكشف الكثير عن ماضيها.كما تألقت من قبل "صبا" في مسلسل الإثارة والغموض "موعد مع الماضي"، وشاركت "صبا" في بطولته مع النجم الكبير محمود حميدة، آسر ياسين، شيرين رضا، شريف سلامة وركين سعد، ومن إخراج السدير مسعود، وتأليف محمد المصري.سبقه مسلسل "وتر حساس" بالتعاون مع إنجي المقدم ومحمد علاء وهيدي كرم، ومن إخراج وائل فرج وتأليف أمين جمال. جاء هذا بعد النجاح اللافت الذي حققته "صبا" في الموسم الرمضاني 2024 من خلال مسلسل لحظة غضب، والذي قدمت فيه دوراً غير تقليدي في إطار من الكوميديا والجريمة.وعلى المستوى السينمائي، تعد أحدث أعمال صبا مبارك من خلال فيلم "السرب" للمخرج أحمد نادر جلال، وتأليف عمر عبدالحليم. وشاركت "صبا" في بطولته مع مجموعة كبيرة من النجوم، من بينهم أحمد السقا، شريف منير، حسين فهمي، محمد ممدوح، آسر ياسين، محمد فراج، أحمد حاتم، وغيرهم.سبقه فيلم "أنف وثلاث عيون" المستوحى من رواية الكاتب الكبير إحسان عبدالقدوس، من إخراج أمير رمسيس وتأليف وائل حمدي، وشارك في بطولته أيضاً ظافر العابدين وسلمى ضيف.يمكنكم قراءة.. آخرها "قلبي دق دقة".. فيديوهات طريفة جمعت دينا الشربيني بـ صبا مبارك: شاهدوها

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