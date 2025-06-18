مفارقة غير متوقعة لصناع فيلم أحمد وأحمد.. فما هي؟

6 أشخاص من صناع فيلم "أحمد وأحمد" أسماؤهم أحمد

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قصة فيلم "أحمد وأحمد"

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أحمد السقا وأحمد فهمي لأول مرة وجهاً لوجه في السينما

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 18 يونيو 2025 11:53 مساءً - يترقب جمهور السينما في مصر والوطن العربي طرح فيلم "" الذي يجمع الفنانين أحمد السقا وأحمد فهمي، في دور العرض يوم الأربعاء الموافق 2 يوليو المقبل، ليفتتح الفيلم موسم صيف 2025 السينمائي، حيث يعد الفيلم من أبرز أعمال الموسم الذي سوف يشهد طرح عدد كبير من الأفلام لكبار نجوم الشباك في السينما المصرية.اختيار اسم "" للفيلم كان مفاجئاً بعض الشيء بالنسبة للجمهور، ولكنهم اعتبروا أن ذلك جاء بسبب أن البطلين اسمهما أحمد في الحقيقة وداخل الأحداث، إلا أن المفارقة الأكبر هي أن فريق عمل الفيلم بالكامل أسماؤهم أحمد، حيث ظهر ذلك بعد طرح البوستر الرسمي والذي كشف عن أسماء القائمين على الفيلم من ضمنهم 6 أشخاص اسمهم أحمد في مفارقة غير متوقعة.قد تحب قراءة أيضاً.. ثنائيات سينمائية منتظرة في أفلام 2025 قريباًصناع فيلم "" الـ 6 الذين يحملون اسم "أحمد" هم كالتالي: بطلا الفيلم أحمد السقا وأحمد فهمي، المخرج أحمد نادر جلال، المنتج أحمد بدوي، إشراف على الكتابة أحمد عبد الوهاب، تأليف أحمد درويش جميعهم أسماؤهم مكتوبة على البوستر الرسمي، وكأن شرط اختيار فريق الفيلم أن يحمل الشخص اسم أحمد، إلا أن كل هذا جاء دون اتفاق وبشكل غير متوقع.تدور أحداث فيلم "" في إطار من الكوميديا التي يتخللها مشاهد الأكشن، من خلال قصة أحمد (أحمد فهمي) الذي يعمل مهندس ديكور، ويعود إلى مصر للاستقرار بعد قضاء سنوات في الخارج، ولكن خططه تتعطل عندما يُصاب خاله أحمد (أحمد السقا) في حادث غامض، يهرع "أحمد" إلى جانبه من أجل ملازمته.تتوالى الأحداث حين يكتشف أحمد (أحمد فهمي) سراً صادماً، أن خاله أحمد (أحمد السقا) هو العقل المدبّر لإمبراطورية إجرامية خفية، ولأن خاله يعاني من فقدان الذاكرة، يجب على "أحمد" مساعدته في كشف ماضٍ لا يتذكره، بينما يتجنّب أعداءً خطرين ويكشف أسراراً قد تُمزق عالمهم، وذلك يجعل الثنائي يعيشان مغامرات كوميدية مليئة بالأكشن.يمكنِ قراءة.. أفلام منتظر عرضها في دور السينما قريباً.. أحمد وأحمد ودرويش الأبرزفيلم "أحمد وأحمد" من بطولة: أحمد السقا، أحمد فهمي، جيهان الشماشرجي، علي صبحي، حاتم صلاح، أحمد الرافعي، أحمد عبد الوهاب، رشدي الشامي، وضيفا الشرف طارق لطفي، غادة عبد الرازق، والعمل إشراف على الكتابة أحمد عبد الوهاب وكريم سامي (كيمز)، وتأليف أحمد درويش، ومحمد عبدالله سامي، وإخراج أحمد نادر جلال.يُعد فيلم "أحمد وأحمد" أول الأفلام التي يلتقي من خلالها أحمد السقا وأحمد فهمي لأول مرة وجهاً لوجه في السينما، حيث تعاون الثنائي في أكثر من عمل كضيوف شرف، حيث كان أحمد السقا ضيف شرف فيلم "سمير وشهير وبهير" لـ أحمد فهمي، كما كان أحمد فهمي ضيف شرف مسلسل "جولة أخيرة" للنجم أحمد السقا، والذي عُرض على إحدى المنصات الرقمية، كما شارك أحمد السقا في فيلم "عصابة الماكس" كضيف شرف.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».