بكلمات رومانسية.. ليندسي لوهان  تهنئ زوجها الإماراتي بدر شماس ‏بيوم ميلاده

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 18 يونيو 2025 11:53 مساءً - قامت الممثلة العالمية ليندسي لوهان Lindsay Lohan، بتهنئة زوجها رجل الأعمال الإماراتي بدر شماس بمناسبة يوم ميلاده الذي وافق أمس الثلاثاء 17 يونيو وذلك عبر حسابها الخاص بموقع الصور والفيديوهات "إنستغرام".
وتابعت كلماتها قائلة: "كل يوم بجانبك هو نعمة وأنا محظوظة جدًا للسير في الحياة معك. أحبك إلى ما لا نهاية".
ويأتي فيلم Freaky Friday2 من بطولة ليندسي لوهان، جيمي لي كورتيس، مارك هارمون، تشاد مايكل موراي، جوليا باترز، صوفيا هامونز، ماني جاسينتو، إخراج نيشا جاناترا.
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تهنئة ليندسي لوهان لزوجها بدر شماسوشاركت ليندسي لوهان صورة لها مع زوجها بدر، وصورة أخرى لزوجها وابنهما لؤي عبر حسابها بـ"إنستغرام" وأرفقت بهما كلمات رومانسية توضح مدى علاقة الحب والانسجام بين الثنائي حيث قالت: "يوم ميلاد سعيد لحب حياتي. أنت ابن لا يصدق، وزوج مخلص، وأب مدهش. مشاهدتك مع عائلتنا هي أعظم هدية. أنت تجعلنا نشعر بالأمان والعز والحب".
وتابعت كلماتها قائلة: "كل يوم بجانبك هو نعمة وأنا محظوظة جدًا للسير في الحياة معك. أحبك إلى ما لا نهاية".
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Freaky Friday 2.. عمل سينمائي مرتقب لـ ليندسي لوهانبعد 22 عامًا من الجزء الأول ينتظر الجمهور عرض الجزء الثاني من Freaky Friday الفترة المقبلة، حيث تتطور الأحداث فتعيش "آنا" (ليندسي لوهان) حياة جديدة كأم لابنة مراهقة تُدعى هاربر، وتستعد للزواج من "إيريك ديفيز" (ماني جاسينتو) الذي له ابنة أيضًا تُدعى ليلي. ويعيد الفيلم النظر في تبادل جسد الأم وابنتها مع بُعد جديد متعدد الأجيال.
ويأتي فيلم Freaky Friday2 من بطولة ليندسي لوهان، جيمي لي كورتيس، مارك هارمون، تشاد مايكل موراي، جوليا باترز، صوفيا هامونز، ماني جاسينتو، إخراج نيشا جاناترا.
لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».
وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».
ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».