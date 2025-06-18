بكلمات رومانسية.. ليندسي لوهان  تهنئ زوجها الإماراتي بدر شماس ‏بيوم ميلاده

تهنئة ليندسي لوهان لزوجها بدر شماس

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كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 18 يونيو 2025 11:53 مساءً - قامت الممثلة العالميةLindsay Lohan، بتهنئة زوجها رجل الأعمال الإماراتيبمناسبة يوم ميلاده الذي وافق أمس الثلاثاء 17 ‏يونيو وذلك عبر حسابها الخاص بموقع الصور والفيديوهات "إنستغرام".‏وشاركت ليندسي لوهان صورة لها مع زوجها بدر، وصورة أخرى لزوجها وابنهما لؤي عبر حسابها بـ"إنستغرام" وأرفقت بهما كلمات رومانسية ‏توضح مدى علاقة الحب والانسجام بين الثنائي حيث قالت: "يوم ميلاد سعيد لحب حياتي. أنت ابن لا يصدق، وزوج مخلص، وأب مدهش. مشاهدتك ‏مع عائلتنا هي أعظم هدية. أنت تجعلنا نشعر بالأمان والعز والحب".‏وتابعت كلماتها قائلة: "كل يوم بجانبك هو نعمة وأنا محظوظة جدًا للسير في الحياة معك. أحبك إلى ما لا نهاية".‏

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Freaky Friday 2‏.. عمل سينمائي مرتقب لـ ليندسي لوهان

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بعد 22 عامًا من الجزء الأول ينتظر الجمهور عرض الجزء الثاني من ‏Freaky Friday‏ الفترة المقبلة، حيث تتطور الأحداث فتعيش ‏‏"آنا" (ليندسي لوهان) حياة جديدة كأم لابنة مراهقة تُدعى هاربر، وتستعد للزواج من "إيريك ديفيز" (ماني جاسينتو) الذي له ابنة أيضًا ‏تُدعى ليلي. ويعيد الفيلم النظر في تبادل جسد الأم وابنتها مع بُعد جديد متعدد الأجيال.‏ويأتي فيلم ‏Freaky Friday2‏ من بطولة ليندسي لوهان، جيمي لي كورتيس، مارك هارمون، تشاد مايكل موراي، جوليا باترز، صوفيا ‏هامونز، ماني جاسينتو، إخراج نيشا جاناترا.‏لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».«الخليج 365 فن».