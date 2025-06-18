إلهام الفضالة برفقة جاسم النبهان في كواليس أثر بارد.. وهذا ما قالته

تفاعل كبير

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حضور شبابي بارز في "أثر بارد"

مسلسل "بيت حمولة"

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كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 18 يونيو 2025 11:53 مساءً - تواصل الفنانة، تصوير أحدث أعمالها الدرامية وهي "أثر بارد"، وذلك تمهيداً لعرضها خلال الفترة المقبلة. وحرصت "الفضالة" على الترويج لهذا المسلسل، بنشر صورة من كواليسه عبر صفحتها الرسمية بـ"إنستغرام" جمعتها بأحد النجوم الكبار المشاركين معها في هذا العمل وهو الفنانوعلقت بالقول: "قريباً مع الفنان القدير جاسم النبهان، في مسلسل أثر بارد".ولاقت الصورة التي نشرتها إلهام الفضالة تفاعلاً كبيراً، سواء من المشاهير أمثال الفنانة نورا بالألف والتي تمنت في تعليقها لها ولجميع فريق العمل النجاح والتوفيق حيث قالت: "الله يوفقكم جميعاً"، أو من قِبل محبيها ومتابعيها في كافة أنحاء الوطن العربي الذين عبروا عن حماسهم الشديد لهذا العمل المرتقب. حيث جاءت أحد التعليقات كالتالي: "الحماس مليوون للمسلسل وللدكتورة سعاد".ولعل ما يميز مسلسل "" هو مشاركة عدد من الوجوه الشبابية بالعمل أمثال ناصر عباس، رهف العنزي، حنين حامد، شملان العميري، غرور صقر.ومن المتوقع أن يحظى العمل بمشاهدة عالية عند عرضه، لما يتناوله من أحداث مشوقة، والتي من خلالها تأخذ الفنانةمحبيها معها في رحلة سريعة مليئة بالغموض والألغاز والإثارة، إذ تُجسد شخصية طبيبة تعمل في أحد المستشفيات والتي تكتشف أن ابنتها كانت حاملاً بعد وفاتها في حادث قتل، مما يدفعها لبدء رحلة البحث عن أسرار الحمل والقضية.جدير بالذكر، أن آخر المشاركات الدرامية للنجمة، كانت من خلال مسلسل "" الذي عُرض في موسم دراما رمضان الماضي، ودارت أحداثه في إطار درامي حول شخصية "جميلة" التي جسدتها "الفضالة" فهي أم أرملة تتلاعب بحياة أولادها وأزواجهم من خلال السيطرة عليهم، مما يثير صراعات حول التقاليد والرغبات الشخصية، وكل ذلك باسم حبها الخانق لهم، والعمل من تأليف جميلة جمعة ومن إخراج سائد بشير الهواريوضم عدداً آخر من النجوم ومنهم، طيف، شهد الياسين، في الشرقاوي، ليالي دهراب، حسين الحداد، شيلاء سب.يمكنكم قراءة.. إلهام الفضالة في حوار خاص لـ"الخليج 365": بيت حمولة به خطوط درامية عديدة وأحرص على دعم الشباب في أعمالي

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