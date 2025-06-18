مينا مسعود يُعلن بأن أحمد السقا بالنسبة له نجم الأكشن

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 18 يونيو 2025 11:53 مساءً - من المُنتظر أن يحل الفنان مينا مسعود ضيفًا ببرنامج "معكم" من تقديم الإعلامية منى الشاذلي وذلك بحلقة الغد الخميس 19 يونيو، مع كل من الفنانة شيرين رضا، والمخرج مرقس عادل، عقب طرح أحدث أعمالهم السينمائية وهوفيلم "في عز الضهر".
وجاء من أبرز الحضور أبطال وصُناع عمل الفيلم ومن أبرزهم شيرين رضا، محمد علي رزق، محمود حجازي، والمؤلف كريم سرور، والمخرج مرقس عادل، وأيضًا الفنانين إياد نصار، جيلان علاء، هيدي كرم، محمد عز، رنا سماحة، أمير شاهين، محمد مهران، المخرج خالد يوسف السيناريست مدحت العدل، أنوشكا، ومجدي كامل.
فيما جاء أيضًا من ضمن حضور العرض الخاص "نور" ابنة الفنان عمرو دياب وشيرين رضا، حيث حرصت على الاحتفال مع والدتها بطرح فيلم "في عز الضهر".
يُمكنكم قراءة: مينا مسعود.. رحلة نجاح بالسينما العالمية وصولاً لأول الخطوات في السينما المصرية
يُذكر أن فيلم "فى عز الظهر" تدور أحداثه في إطار من التشويق والأكشن ويُجسد الفنان مينا مسعود خلال أحداث الفيلم والذي يعد أول بطولاته في السينما المصرية شخصية زعيم عصابة دولية، ويُشارك في بطولة الفيلم كل من إيمان العاصي، شيرين رضا، محمد علي رزق، جميلة عوض، محمود حجازي، إيهاب فهمي، محمد عز والفيلم من تأليف كريم سرور وإخراج مرقص عادل.
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مينا مسعود يتحدث عن خطوبته وكيف يرى أحمد السقاوكانت الإعلامية منى الشاذلي قد نشرت "البرومو" الخاص بالحلقة عبر القناة الخاصة بالبرنامج على الـ"يوتيوب"، والتي ظهر من خلالها الفنان مينا مسعود وهو يتحدث عن خطيبته والتي تعود إلى أصول هندية أمريكية حيث أن والدتها أمريكية ووالدها هندي ويتشابهان معًا في الكثير من الصفات وذلك كان سبب حبه لها، وخلال حديثه أكد الفنان مينا مسعود بأنه يرى نجم الأكشن بالنسبة له هو الفنان أحمد السقا وليس توم كروز.
العرض الخاص لفيلم "في عز الضهر"يُذكر أن خلال الأيام الماضية تم إقامة العرض الخاص لفيلم "في عز الضهر" من بطولة الفنان مينا مسعود وعدد كبير من الفنانين، وكان قد شهد العرض الخاص حضور عدد كبير من النجوم والفنانين.
وجاء من أبرز الحضور أبطال وصُناع عمل الفيلم ومن أبرزهم شيرين رضا، محمد علي رزق، محمود حجازي، والمؤلف كريم سرور، والمخرج مرقس عادل، وأيضًا الفنانين إياد نصار، جيلان علاء، هيدي كرم، محمد عز، رنا سماحة، أمير شاهين، محمد مهران، المخرج خالد يوسف السيناريست مدحت العدل، أنوشكا، ومجدي كامل.
فيما جاء أيضًا من ضمن حضور العرض الخاص "نور" ابنة الفنان عمرو دياب وشيرين رضا، حيث حرصت على الاحتفال مع والدتها بطرح فيلم "في عز الضهر".
يُمكنكم قراءة: مينا مسعود.. رحلة نجاح بالسينما العالمية وصولاً لأول الخطوات في السينما المصرية
يُذكر أن فيلم "فى عز الظهر" تدور أحداثه في إطار من التشويق والأكشن ويُجسد الفنان مينا مسعود خلال أحداث الفيلم والذي يعد أول بطولاته في السينما المصرية شخصية زعيم عصابة دولية، ويُشارك في بطولة الفيلم كل من إيمان العاصي، شيرين رضا، محمد علي رزق، جميلة عوض، محمود حجازي، إيهاب فهمي، محمد عز والفيلم من تأليف كريم سرور وإخراج مرقص عادل.
لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».
وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».
ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».