باكورة أعمالهما الجديدة.. روتانا تطرح أغنية ده بجد لـ حميد الشاعري

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 18 يونيو 2025 11:53 مساءً - طرحت شركة "روتانا" للصوتيات والمرئيات، مساء الأربعاء 18 يونيو، أغنية "ده بجد" للنجم حميد الشاعري، وذلك عبر قناتها الرسمية على الـ"يوتيوب"، والتي تعد باكورة أعمالهما الجديدة، وهي من كلمات الشاعر السيد علي وألحان أحمد يوسف، وتوزيع مؤمن ياسر.

كلمات أغنية "ده بجد"

وتقول بعض كلمات أغنية "ده بجد": "ده بجد، ولا بيتهيألي، أشوفك هنا قدامي، معقول، يتحقق اللي في بالي ده أنت، ولا صورة في خيالي، ده بجد.. ولا بيتهيألي، أشوفك هنا قدامي، معقول يتحقق اللي في بالي ده أنت، ولا صورة في خيالي، طب كنت فين واراضيك فين ده أنا كنت عايش بدور عليك، بسأل كمان في كل مكان لو حد شافك يأخدني ليك، معقول انا وانت نرجع لبعض خلاص... والأحلى ان انا وانت بنفس الإحساس، حتى الملامح هي هي يا ناس، ولا كبرنا ولا اتأثرنا بالأيام".

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حميد الشاعري يوقع عقدًا فنيًا مع روتانا

وكان النجم حميد الشاعري، انضم رسميًا لعائلة نجوم شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، وذلك في خطوة جديدة تنتهجها "روتانا" لإعادة الفن لمساره الصحيح وتقديم فن راقي يليق بالجمهور العربي.

ووقع حميد الشاعري، عقدًا فنيًا مع مجموعة روتانا للموسيقى برئاسة الرئيس التنفيذي سالم الهندي، وبحضور المدير التنفيذي للشئون الفنية لروتانا بالقاهرة أسامة رشدي.

حميد الشاعري أثناء توقيع العقد الفني مع روتانا- الصورة من المركز الإعلامي لـ روتانا

وأصدرت روتانا، بيانًا صحفيًا، جاء فيه: "وقعت مجموعة روتانا للموسيقى عقدًا فنيًا مع النجم حميد الشاعري أحد أبرز رموز الغناء في العالم العربي وصاحب مدرسة خاصة بالموسيقى، لتقديم أعمال غنائية جديدة تليق بتاريخه الفني".

وأضاف البيان: "حميد الشاعري يعد واحدًا من الأسماء الفنية التي كان لها بصمة خاصة في الأغنية وساهم بشكل كبير في التحول موسيقيى إلى ما يتلائم مع متغيرات العصر للاقتراب أكثر من ذائقة الجيل الحالي حتى أن ألحانه وتوزيعاته سيطرت لفترة كبيرة بأصوات مطربيها على الساحة الغنائية مشكلًا مدرسة خاصة كل من استمع لموسيقاها أدرك أنها بتوقيع حميد الشاعري الذي وضع في مخيلته وهو يعود لـ روتانا، نجاحات الماضي".



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