توم كروز.. رحلة سينمائية مليئة بالإنجازات تُوجت بـ الأوسكار

توم كروز وجائزة الأوسكار.. تكريماً لمسيرته أم احتفاءً بآخر أفلامه؟

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 18 يونيو 2025 11:53 مساءً - كانت قد أعلنتالمسؤولة عن تسليمبأنه سيتم منح النجم العالميجائزة الأوسكار الفخرية في الحفل الذي سيُقام في 16 نوفمبر المُقبل، ويأتي تكريم توم كروز بجانب كل من ديبي ألين، وين توماس، دوللي بارتون، فيما ستتسلم جائزة جين هيرشولت الإنسانية.

يُعد النجم العالمي توم كروز واحداً من أبرز الفنانين الذين قد أثروا السينما العالمية على مدار ما يتجاوز الأربعين عاماً قدم خلالها عدداً كبيراً من الأفلام السينمائية والتي لاقت نجاحاً كبيراً لدى الجمهور حول العالم.ويأتي تكريم توم كروز بمنحه جائزة أوسكار الفخرية تقديراً لإسهاماته السينمائية ونجاحه في تقديم مدرسة سينمائية خاصة به وبشكل خاص في مجال "الأكشن" والذي برع به على مدار سنوات مسيرته السينمائية.



توم كروز وانتظار جائزة الأوسكار لما يتجاوز الثلاثين عاماً

وعلى جانب آخر يأتي تكريم النجم العالمي توم كروز بـ جائزة أوسكار الفخرية بالتزامن مع عرض أحدث أفلامه السينمائية وهو الجزء الأخير من سلسلة أفلام Mission impossiple والذي جاء بعنوان "Mission impossible the final reckoning" حول العالم وقد حقق ردود فعل كبيرة سواء على مستوى النقاد أو الجمهور، مُضيفاً جزءاً جديداً للنجاح في السينما العالمية.ويأتي تكريمبالجائزة للمرة الأولى، وذلك عقب مرور سنوات عديدة من الترشيح لجائزة الأوسكار، حيث جاء ترشيحه للمرة الأولى لجائزة أوسكار - أفضل ممثل عام 1989 عن تجسيده لبطولة فيلم "Born on the Fourth of July" ولكنه لم يفز بالجائزة.كما ترشح توم كروز للمرة الثانية للفوز بجائزة أوسكار – أفضل ممثل عام 1997 عن تجسيده لبطولة فيلم "Jerry Maguire"، وفي عام 1999 ترشح مرة أخرى لجائزة الأوسكار أفضل ممثل مساعد عن مشاركته ببطولة فيلم "Magnolia"، ولم يفز بأي منهما مما أثار العديد من التساؤلات خلال سنوات مسيرته السينمائية عن سبب عدم منحه جائزة الأوسكار على الرغم من أن أفلامه دوماً ما كانت محل اهتمام الجمهور، وقد يرى البعض أن الأسباب تعود إلى نوعية الأفلام التي يُقدمها النجم توم كروز والتي تعتمد بشكل كبير على "الأكشن" أو المُنافسين له من الفنانين الآخرين على الجائزة.

توم كروز والفوز بالعديد من الجوائز خلال مسيرته الفنية

وعلى مدار تاريخه السينمائي المُمتد لأكثر من أربعين عاماً حصد النجم العالميالعديد من الجوائز ومن أبرزها جائزة السعفة الذهبية من مهرجان كان السينمائي الدولي دورة عام 2022.كما حصد أيضاً النجمجائزة الغولدن غلوب أفضل ممثل سبع مرات على مدار 25 عاماً، فيما حصد العديد من الجوائز الأخرى خلال مسيرته الفنية والسينمائية، ومن أبرزها جمعية نقاد السينما في شيكاغو، الجمعية الوطنية لنقاد السينما، نقابة ممثلي الشاشة والعديد من الجوائز والتكريمات الأخرى.