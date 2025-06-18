ما تراه ليس كما يبدو... مسلسل جديد من 7 حكايات وهؤلاء أبرز أبطاله

تفاصيل مسلسل "ما تراه ليس كما يبدو"

"الكابتن" آخر أعمال المنتج كريم أبو ذكري

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كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 18 يونيو 2025 11:53 مساءً - انضم مسلسل "" إلى أعمالهذا العام، حيث أعلن صناعه في بيان صحفي عن تفاصيله، حيث يضم 7 حكايات مستقلة، يقدم من خلالها نوعية دراما متعددة ومتنوعة تجمع بين الاجتماعي، التشويق، والإنساني، على أن يُعرض العمل خلال موسمفور الانتهاء من تصويره وجاهزيته للعرض.مسلسل "" من إنتاج كريم أبو ذكري، ومكوّن من 35 حلقة، موزعة على 7 حكايات، بحيث تتكون كل حكاية من 5 حلقات تُعرض بشكل متتابع، وتُقدَّم بفريق عمل مختلف، بما يشمل أبطالها، مؤلفيها، ومخرجيها، في محاولة لتقديم تنوع بصري ودرامي ضمن عمل واحد، يواكب الأذواق المختلفة للجمهور.ويعتمد "ما تراه ليس كما يبدو" على البطولة الجماعية لعدد كبير من النجوم الشباب الذين أثبتوا جدارتهم خلال السنوات الماضية، ومنهم: أحمد خالد صالح، مريم الجندي، هنادي مهنا، تارا عماد، رنا رئيس، أحمد جمال سعيد، هاجر الشرنوبي، ونانسي هلال، مع استمرار التعاقد مع مزيد من النجوم والمخرجين خلال الفترة المقبلة.مسلسل "" يعد استكمالاً لنوعية الأعمال التي تقدم في حكايات منفصلة كل واحدة من 5 حلقات، بعدما شهدت السنوات الماضية عرض مسلسلات "" الذي اعتمد هذه النوعية من المسلسلات، وكذلك ""، وأيضاً "" إضافة إلى "" وغيرها من الأعمال التي تم تقديمها في هذا الشكل الذي يتيح طرح أفكار متعددة ومختلفة في كل حكاية.يمكنكِ قراءة.. لماذا تصدر فات الميعاد الترند بعد عرض الحلقات الأولى؟يذكر أن المنتجقدم في موسم دراما رمضان الماضي، مسلسل "" من بطولة، آية سماحة، سوسن بدر، سامي مغاوري، أحمد عبد الوهاب، عمر شوقي، أحمد الرافعي، ميمي جمال، وضيوف الشرف محمد عبد الرحمن توتا وخالد كمال وإسماعيل فرغلي وتأليف عمرو الدالي، قصة أيمن الشايب، وإخراج معتز التوني، وإنتاج شركة k media كريم أبو ذكري.يمكنك قراءة أيضاً... آخر تطورات الجزء الثاني من وتر حساس.. وهذا موعد انطلاق التصويرمسلسل "" دارت أحداثه حول طيار يرتكب خطأ غير مقصود أثناء إحدى رحلاته الجوية يؤدي لسقوط الطائرة، ويكون هو الناجي الوحيد من الحادث، لكن يفاجأ بعدها بظهور أرواح بعض الركاب ويطلبون منه مساعدتهم على إتمام بعض المهام التي لم يتمكنوا من إنجازها قبل وفاتهم، ويُشكلون عليه ضغطاً كبيراً حتى يقوم بتنفيذها.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».