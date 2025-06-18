بعمر السبعين.. كيلسي غرامر أبٌ للمرة الثامنة

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 18 يونيو 2025 11:53 مساءً - رغم النجاح الكبير الذي حققه كيلسي غرامر كممثل، خصوصاً في دور "فرِيزِر كراين" بمسلسل Frasier، إلا أن حياته العائلية لا نستطيع أن نقول عنها مستقرة، فقد دخل في علاقات عاطفية كثيرة، وتزوج النجم المشهور 4 مرات انتهت ثلاثة منها بالانفصال، وأنجب 7 أبناء، والمفاجئ في الأمر أن غرامر البالغ من العمر 70 عاماً ينتظر ابنه الثامن.

كيلسي غرامر يبدأ العد التنازلي لاستقبال ابنه الثامن

بدأ كيلسي غرامر، العد التنازلي حتى يصبح أباً للمرة الثامنة، من زوجته كايتي، البالغة من العمر 46 عاماً، التي سوف تستقبل طفلها الرابع، وأكد مصدر مقرب للثنائي أن الحمل غير المتوقع قد أشعل شرارة جديدة في علاقتهما.

وشوهد غرامر بصحبة كايتي زوجته وهي مرتدية فستاناً أنيقاً خلال نزهة عائلية في لندن، وتظهر عليها علامات الحمل.

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وعلى الرغم من أن الزوجين لم يُصدرا إعلاناً رسمياً، إلا أن صور كايتي أكدت الخبر والتي تبدو في الشهور الأخيرة من الحمل.

كما أوضح المصدر المقرب لصحيفة "ديلي ميل البريطانية" أن غرامر سعيدٌ للغاية لأنه أتيحت له فرصةٌ أخرى للاستمتاع بكونه أباً من جديد، وقال: "لقد كان داعماً للغاية لكايتي طوال هذا الحمل، وسيكون هذا طفلهما الرابع معاً، مع أطفال كيلسي الأربعة الآخرين من علاقاته السابقة".

وقد تزوج غرامر وكايتي عام 2011، ولديهما ابنة تدعى فيث، 12 عاماً، وكيلسي غابرييل 10 أعوام، وأودن جيمس إليس، 8 أعوام.

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غرامر واهتمامه الكبير بمستقبل أبنائه

وفي حوار أجراه غرامر الشهر الماضي، صرّح نجم المسلسلات الكوميدية لمجلة People بأنه يندم على انشغاله المفرط بالعمل خلال سنواته الأولى كأب.

وقال: "لقد أهملتُ بعض أطفالي في حياتي، وخاصةً أول طفلين، أحاول تعويض ذلك قليلاً الآن، كما أنني تعلمت أن أكون أباً أكثر وضوحاً، وربما أكثر تسامحاً مع الأطفال الأكبر سناً".

وشارك غرامر أفكاره حول طموحات أطفاله المستقبلية، معترفاً بأنه فخور بأن العديد منهم يسيرون على خطاه: "أعتقد أن جميع أطفالي، على الأقل أولئك الذين لديهم إرادة قوية، مستعدون لتحمل مسؤولية حياتهم، وينجذبون جميعاً إلى صناعة السينما، وهذا أمر يدعو للفخر".

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زيجات كيلسي غرامر وأبناؤه

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تزوج كيلسي غرامر أول مرة من الممثلة دورين الديرمان عام 1982، وتطلقا عام 1990، وأنجبا ابنة واحدة؛ سبنسر غرامر، 41 عاماً، وهي الآن ممثلة شاركت في مسلسلات عدة مثل Greek وRick and Morty

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ثم تزوج من لي بارك هيرسلي، في أوائل التسعينيات، ولم ينجبا أطفالاً، وبعدها تزوج من عارضة الأزياء كاميل غرامر عام 1997، وانفصلا رسمياً عام 2011، وأنجبا طفلين عبر أم بديلة؛ ميسون أوليفيا، 23 عاماً، وجود، 20 عاماً. ولديه أيضاً جرير، 33 عاماً من صديقته السابقة باري باكنر.

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