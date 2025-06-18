مؤلف فيلم آخر رجل في العالم يكشف كواليس التصوير

ترجمة فيلم "آخر رجل في العالم" لأكثر من لغة

أيمن منصور أحد نجوم الكوميديا الشباب

كواليس تصوير "آخر رجل في العالم"

قصة فيلم "آخر رجل في العالم"

أبطال فيلم "آخر رجل في العالم"

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بيومي فؤاد يُنافس بفيلم "في عز الضهر"

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 18 يونيو 2025 11:53 مساءً - كشف السيناريست إسلام شتا، كواليس تصوير، المُرتقب طرحه في صالات السينما، مطلع شهر يوليو المُقبل، حيث يُعد تجربة سينمائية مختلفة، يتصدر بطولتها الفنان أيمن منصور، في أولى تجاربه بالبطولة المطلقة، بجانب بيومي فؤاد ومي كساب.وقال إسلام شتا، لـ"الخليج 365"، إنّ التيمة الخاصة، تندرج تحت نوعية أفلام "World wide"، أي عالمية النطاق والانتشار، وتصلح أنّ يُشاهدها الجمهور من مختلف الثقافات من حول العالم، حيث سيندمج مع الفكرة والكوميديا التي تتضمنها، دون الاعتماد على اسم البطل، لافتاً إلى أنّ مسألة "التوزيع الخارجي" ستلعب دوراً مهماً في "كعكة الإيرادات" التي سيحصدها الفيلم، وستكون صاحبة النصيب الأكبر مقارنة بالتوزيع المحلي، لاسيما وأنه سيُعرض بأكثر من لغة بجانب العربية، منها الإنجليزية، والفرنسية وحتى الصينية.وأضاف أنّ "الفنان أيمن منصور، واحد من أبرز نجوم الكوميديا الشباب، وصاحب إيفيهات يحفظها الجمهور جيداً، لكن لم تتح له الفرصة من قبل لتقديم البطولة المطلقة، لكن قصة الفيلم مُناسبة عليه جداً، خاصةً وأنّ شخصية البطل تتطلب شخصاً ضعيف البنيان نوعاً ما، وهو يُقدم مشاهد مميزة جيداً، سيكتشفها الجمهور بمجرد مشاهدة الفيلم".واستعرض حجم الصعوبات التي واجهت فريق العمل وقت التصوير، لافتاً إلى أنّ هناك مشاهد تطلبت ديكورات صعبة، وجرى إنشاء ديكورات خاصة داخل مدينة الإنتاج الإعلامي، وحتى التصوير الخارجي، كانت هناك مشاهد لا تتطلب ظهور أي رجل في الكادر، حتى لا تُفسد سياق ومنطق القصة، كما أنّ مشهد "اجتماع رؤساء دول العالم" كان واحداً من المشاهد الصعبة للغاية، موضحاً أنّ التصوير كان ما بين مصر وأمريكا.تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي فانتازي، حول تعويذة فرعونية قديمة تتسبب في اختفاء جميع الرجال من على وجه الأرض، عدا رجلاً واحداً يُدعى "كمال"، والذي يصبح فجأة آخر رجل في العالم، ورغم أن الأمر يبدو كأنه حلم، إلا أن حياته تنقلب رأساً على عقب وسط عالم من النساء فقط، لتبدأ مغامرات غير متوقعة تعكس صراعات نفسية واجتماعية في إطار ساخر وغير تقليدي.الفيلم بطولة أيمن منصور، بيومي فؤاد، مي كساب، محمد محمود، إنتصار، لبنى عزت، عايدة رياض، إبرام سمير، سامي مغاوري وآخرون، والعمل قصة هشام هلال، وسيناريو وحوار إسلام شتا وأحمد رجب، وإخراج أسامة عرابي، وينتمي إلى أفلام الكوميديا والفانتازيا.وفي سياقٍ آخر، يُنافس بيومي فؤاد، في موسم أفلام صيف 2025، بفيلم "في عز الضهر" الذي طُرح في صالات السينما المصرية اعتباراً من اليوم الأربعاء، حيث يظهر بشخصية "اللحياني"، فيما روّج لتلك التجربة عبر حسابه على "إنستغرام"، موضحاً أنه يسعى جاهداً لمحو ماضيه حتى ولو كلفه الأمر تقديم العديد من التنازلات؛ إذ قال: "اللحياني اللي ينسى أصله، وينسى ناسه، ميفرقش معاه غير نفسه وبس، واللحياني ممكن يدفع عمره عشان محدش يعرف أصله".

فيلم "في عز الضهر" يجمع مينا مسعود وإيمان العاصي، وتدور أحداثه في إطار أكشن تشويقي ويجسد مينا مسعود دور زعيم عصابة دولية، فيما تجسد إيمان العاصي شخصية "ساندرا" التي تعمل مع المافيا، ويشارك في بطولة العمل شيرين رضا، محمد علي رزق، جميلة عوض، محمود حجازي، إيهاب فهمي، محمد عز، ومن تأليف كريم سرور، وإخراج مرقس عادل.

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