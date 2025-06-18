لدعم شغف إبنته في رياضة الفروسية.. بيل غيتس يقدم على هذه الخطوة المجنونة

ميرنا وليد - بيروت - أظهر الميلياردير العالمي بيل غيتس دعمه الراسخ لطموحات ابنته جينيفر غيتس في رياضة الفروسية بشراء حي كامل في ويلينغتون، فلوريدا، وهو مركز شهير لرياضة الفروسية.

يشمل هذا الاستحواذ الاستراتيجي، الذي تُقدّر قيمته بحوالي 38 مليون دولار، عقارات متعددة، بما في ذلك عقار للخيول بمساحة 124 فدانًا، ويُعد مقرًا رئيسيًا لجهود جينيفر في مجال ركوب الخيل.

يضمّ العقار مرافق حديثة مثل ساحات قفز الحواجز، واسطبلات واسعة، ومضامير تدريب، جميعها مصممة لتعزيز نمو الخيول الصغيرة ودعم مشاركة جينيفر في فعاليات مرموقة مثل جولة لونجين العالمية للأبطال.

تُؤكد هذه البادرة التزام بيل غيتس برعاية شغف ابنته برياضة الفروسية، وتزويدها بالموارد اللازمة للتميّز على الساحة الدولية.

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