نوال الزغبي ترفع سقف التشويق: “أجي بالدلع”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت النجمة اللبنانية نوال الزغبي عن عنوان ثالث أغاني ألبومها المنتظر “يا مشاعر”، والتي تحمل اسم “أجي بالدلع”، في منشور لافت عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس”، كتبت فيه: “أجي بالمسايسة…. أجي بالدلع”، لتزيد من حماس جمهورها الذي يترقّب كل جديد ضمن هذا المشروع الفني.

يأتي الإعلان عن الأغنية الثالثة بعد النجاح الكبير الذي حصدته أول أغنيتين من الألبوم، وهما “يا مشاعر” و”ماضي وفات”، واللتين حققتا انتشارًا لافتًا على الساحة الفنية العربية والدولية.

فقد تخطّت أغنية “يا مشاعر” الـ3.4 مليون مشاهدة عبر موقع “يوتيوب” في غضون أيام قليلة، ودخلت ضمن قوائم الترند في دول أوروبية مثل ألمانيا، السويد، فرنسا، وكندا، ما يؤكد على مكانة نوال الزغبي القوية بين جمهورها داخل العالم العربي وفي بلاد الاغتراب.

أما الأغنية الثانية “ماضي وفات”، فاستطاعت أن تحقق أكثر من 1.3 مليون مشاهدة على “يوتيوب” خلال وقت قياسي، وحققت صدىً واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، واعتُبرت استكمالًا ناجحًا لمسار الألبوم الذي يعبّر عن نضوج نوال الفني والوجداني.

وكانت نوال الزغبي قد أكدت في تصريحات سابقة أن ألبوم “يا مشاعر” يعكس مشاعرها العميقة في هذه المرحلة من حياتها، مشيرةً إلى أنه أكثر عمل يشبهها من حيث التعبير الفني والصدق الإنساني، واصفةً إياه بأنه محطة استثنائية في مسيرتها الغنائية.