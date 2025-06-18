شكرا لقرائتكم خبر عن أغنية جديدة لـ جنات قريبا.. تعاون مميز مع عليم وإسلام رفعت ويوسف حسين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد المطربة جنات لطرح أغنية جديدة تعاونت فيها مع مجموعة من المبدعين، حيث كتب كلماتها الشاعر عليم، ولحّنها الموسيقار إسلام رفعت، فيما تولى توزيعها الموسيقى يوسف حسين. الأغنية حالياً في مرحلة المكس والماستر، ومن المقرر إطلاقها خلال الأيام المقبلة عبر جميع منصات التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية.

وكانت آخر أعمال جنات أغنية "ضعت منك"، من كلمات أحمد العزب، ألحان غريب، وتوزيع دافيد أمين، والتي كانت بمثابة عودة قوية لجمهورها بصوتها العذب وأدائها المميز.

يأتي هذا التعاون بعد نجاح جنات في تقديم تتر مسلسل "الأميرة ظل حيطه" الذي عرض في رمضان الماضي وحقق نجاحًا واسعًا. المسلسل مأخوذ عن قصة حقيقية من تأليف محمد سيد بشير، إخراج شيرين عادل، وبطولة ياسمين صبري. وقد أعربت جنات عن سعادتها بردود الفعل الإيجابية حول تتر المسلسل، مؤكدةً أن شهر رمضان دائمًا ما يكون "وش الخير" عليها.

وأعربت جنات عن سعادتها الكبيرة مؤخرًا بردود الفعل الإيجابية حول التتر، مؤكدة أنها تلقت العديد من الرسائل والمكالمات من الجمهور وأصدقائها يعبرون فيها عن إعجابهم بالأغنية. وأضافت أن شهر رمضان يُعد دائمًا "وش الخير" عليها، لما قدمته فيه من تترات ناجحة، مشيرة إلى أن تتر "الأميرة ظل حيطه" من كلمات حسام طنطاوي، وألحان وتوزيع معتز أمين.

مسلسل الأميرة ظل حيطه مأخوذ عن قصة حقيقية، سيناريو وحوار محمد سيد بشير، إخراج شيرين عادل وينتمى لنوعية أعمال الـ 15 حلقة، ويشارك في بطولته إلى جانب ياسمين صبرى كلٌّ من: نيقولا معوض، وفاء عامر، مها نصار، هالة فاخر، هند عبد الحليم، عابد عنانى، أحمد جمال سعيد، هاجر عفيفى، سمر مرسى، عزت زين، محمد دسوقى وعدد آخر من الفنانين.