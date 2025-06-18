أغلى لوحات بابلو بيكاسو.. سعرها يفوق ناتج دول سنوي

ميرنا وليد - بيروت - بيعت لوحة "نساء الجزائر" أو "Les Femmes d’Alger" للفنان العالمي بابلو بيكاسو في مزاد علني بمبلغ مذهل بلغ 179. 4 مليون دولار.

هذا الرقم الخيالي يفوق الناتج المحلي الإجمالي السنوي لعدة دول صغيرة، مثل توفالو أو ناورو.

في عالم الفن والثروة، يمكن للوحة زيتية مشبعة بالألوان أن تتجاوز في قيمتها الاقتصادية ما تنتجه بعض الدول خلال عام كامل.

هذا المثال يبرز التفاوت الكبير بين القيمة الرمزية والثقافية للفن، والقيمة الاقتصادية لاقتصادات بعض الدول.

إن بيع عمل فني بهذا السعر الهائل يسلط الضوء على عالم تتقاطع فيه الجماليات مع الثروات الهائلة بصورة لافتة.



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