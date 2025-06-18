الموت يغيب والدة هبة القواس..المربّية الفاضلة سهيلة محمد شاكر القواس

ميرنا وليد - بيروت - بمزيد من الأسى، نعى المعهد الوطني العالي للموسيقى – الكونسرفتوار، وأعضاء مجلس الإدارة، والهيئتان الإدارية والتعليمية، وأعضاء الأوركسترا الفلهارمونية الوطنية اللبنانية، وأعضاء الأوركسترا الوطنية اللبنانية للموسيقى الشرق–عربية، المربّية الفاضلة سهيلة محمد شاكر القواس، والدة رئيسة المعهد الوطني العالي للموسيقى الدكتورة هبة القواس، التي انتقلت من دار الفناء إلى دار البقاء.



وتتقدم أسرة موقع الخليج 365، بأصدق مشاعر التعزية والمواساة لعائلة الراحلة، سائلين الله ان يسكنها فسيح جناته.

وقد غيّب الموت الفقيدة المربّية الفاضلة سهيلة محمد شاكر القواس، وسيُصلى على جثمانها الطاهر بعد صلاة ظهر يوم الخميس الواقع فيه 19 حزيران 2025 في مسجد الشهداء، وتوارى الثرى في مقبرة صيدا الجديدة – سيروب.

تُقبل التعازي في صيدا، في الأيام الثلاثة الأولى (للرجال والنساء)، في قاعة أحمد وجميلة البزري – جمعية المواساة، من الساعة 3:00 بعد الظهر وحتى الساعة 7:00 مساءً.

كما تُقبل التعازي في بيروت، يوم الاثنين الواقع فيه 23 حزيران 2025، في Sea Side Arena – سي سايد أرينا (بيال سابقًا)، واجهة بيروت البحرية، من الساعة 3:00 بعد الظهر وحتى الساعة 7:00 مساءً.