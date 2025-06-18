منزل نور الشّريف يتحوّل إلى أنقاض في ثوانٍ… وشاهد يروي لحظات الرّعب

تحوّلت لحظات من السّكون إلى فوضى مأسويّة في حيّ السّيّدة زينب بالقاهرة، بعدما انهار العقار الّذي كان يقطنه سابقًا الفنّان الرّاحل نور الشّريف، ما أدّى إلى سقوط ضحايا وحدوث حالة من الهلع في المنطقة.

مدير التّصوير محسن أحمد كان شاهدًا على اللحظة، إذ كتب عبر حسابه على “فايسبوك” أنّ الانهيار وقع أثناء أدائه صلاة العشاء، إذ شعر باهتزاز عنيف ظنّ في البداية أنّه زلزال، ليتبيّن لاحقًا أنّ المبنى بأكمله قد سقط وتحول إلى ركام خلال ثوانٍ معدودة.

المنزل لم يكن مجرّد مبنى عادي، بل حمل ذكريات النّجم نور الشريف والمخرج الراحل حافظ أمين، وقد طُمر كل شيء تحت الأنقاض في لحظة مأسويّة.

وعقب الانهيار، سارعت الأجهزة المعنيّة إلى إخلاء المنازل والمحلات المجاورة، وقطعت الكهرباء عن المنطقة كإجراء احترازيّ لمنع تسرب الغاز، وسط تواصل عمليّات البحث عن ناجين أو مفقودين من قِبل فرق الإنقاذ والإسعاف.