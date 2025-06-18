شكرا لقرائتكم خبر عن بعد وصولها لإحياء أولى حفلات موازين.. كارمن سليمان تجرى بروفة موسيقية غدا والان مع تفاصيل الخبر

تستعد النجمة المصرية كارمن سليمان لإحياء أولى حفلات مهرجان موازين الدولى فى دورته العشرين وذلك غدا الخميس على مسرح محمد الخامس بالعاصمة المغربية الرباط، وهي المشاركة الأولى لها في المهرجان، ومن المقرر أن تجرى كارمن أول البروفة الموسيقية صباح يوم الحفل.

ومن المعروف أن مهرجان موازين الدولى للموسيقى، من أكبر المهرجانات الغنائية فى القارة الأفريقية وواحد من أهم وأكبر مهرجانات العالم، ويقدم المهرجان هذا العام برنامجا غير مسبوق، ومن المقرر أن يحيي حفلات المهرجان نخبة من النجوم العرب والعالميين، وأصوات من المغرب، وذلك على مدار تسعة أيام تبدأ رسميا للجمهور في 20 يونيو إلى 28 يونيو، يجمع مهرجان موازين فيها ملايين المتفرجين الذين سيتوافدون إلى أكثر من ساحة عرض وعددهم ستة مسارح، يغنى عليها فنانون من جميع القارات، بحيث يتم تخصيص كل ساحة للون غنائى معين، ما بين الموسيقى العالمية والشرقية.