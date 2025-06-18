شكرا لقرائتكم خبر عن حمزة دياب ينضم إلى طاقم فيلم "إذما" مع انطلاق تصوير العمل رسميًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضم الفنان حمزة دياب إلى طاقم فيلم إذما، تزامنًا مع بدء تصوير الفيلم المنتظر، الذي يُجسّد واحدة من أكثر الروايات العربية تأثيرًا في السنوات الأخيرة.الفيلم من تأليف وإخراج الكاتب والروائي محمد صادق، في أولى تجاربه الإخراجية، وذلك بعد مسيرة ناجحة في عالم الكتابة الأدبية والسينمائية.

إذما مقتبس عن رواية للكاتب محمد صادق، التي صدرت عام 2020، وكانت الأكثر مبيعًا، والعمل تدور أحداثه حول البطل عيسى الشواف، الذي يحصل على 9 كنوز، ومع كل كنز يقترب خطوة نحو حلمه، ويكتشف ذاته.

تبدأ القصة مع عيسى الذي يعيش حياة مملة بعد انفصاله عن زوجته، ثم يلتقي في ليلة عيد مولده بصديقة طفولته سيرا، التي تعطيه مجموعة من شرائط الفيديو التي سجلها بنفسه في سن المراهقة، وهذه الفيديوهات تحتوي على رسائل يرسلها لنفسه ليمنعها من اتخاذ قرارات خاطئة ويشجعها على السير في الطريق الصحيح. رحلة عيسى ستكون مليئة بالاكتشافات الذاتية.



حمزة دياب