شركة "وتري" ترد على إليسا بعد صدور حكم القضاء الإماراتي

ميرنا وليد - بيروت - أصدرت شركة “وتري” بيانًا رسميًا ترد فيه على ما نُشر عبر موقع “الفن” تحت عنوان: “القضاء الإماراتي يصدر حكمه في قضية نزاع إليسا وشركة ‘وتري’.

”

ويهمّنا في موقع “الفن” أن نوضح أننا قمنا بنشر الخبر استنادًا إلى بيان تم تداوله عبر صفحة شركة E Records، التابعة للفنانة اللبنانية إليسا، على مواقع التواصل الاجتماعي. ونحن لا نشكك إطلاقًا في مصداقية هذه الصفحة، بل إن الصفحة الرسمية للفنانة إليسا أعادت نشر الخبر كما ورد على موقعنا، ما يُعدّ موافقة ضمنية على مضمونه، كما هو موضح في الصورة المرفقة.

وانطلاقًا من مبدأ حق الرد، نؤكد أن بيان شركة “وتري” يُعدّ ردًا على الفنانة إليسا، وليس على موقع “الفن”

و جاء في بيان شركة "وتري":

جانب موقع "الفن"المحترم،

ردّاً على المقال المنشور على موقع "الفن" وصفحاته الرقميّة بعنوان "القضاء اإلماراتي يصدر حكمه في قضية نزاع إليسا وشركة

وتري" وبعد قراءة هادئة وعالمة وموضوعيّة للحكم الصادر عن جانب محكمة التجارة في دبي بتاريخ 2025/6/16 في النزاع

المتكوّن بين شركة وتري وشركة Records-E يهمُّ شركة "وتري" للتوزيع الرقمي،ّ عمالً بحقّ الردّ وسنداً للمادة 6 من قانون

المطبوعات، أن توضح الحقائق التالية، خالفاً لما ورد في البيان الصادر عن شركة Records-E بتاريخ :2025/6/16

-1 الحكم الصادر عن جانب محكمة التجارة في دبي ليس حكماً نهائياً وال يتمتع بقوة القضية المقضية وليس نافذا

وهو ال ينهي النزاع القائم بين شركة وتري وشركةRecords-E اذ أن المحاكم في دبي هي على درجات ثالث.

وكذلك ال ينهي بأي شكل من األشكال الدعاوى العديدة العالقة بين شركة وتري والفنانة اليسا أمام مختلف المحاكم

في لبنان.

-2 الحكم الصادر عن جانب محكمة التجارة في دبي ال يعد انتصارا للفنانة اليسا كونه لم يأخذ بالفسخ التعسفي الذي

أقدمت عليه شركةRecords-E في شهر كانون األول 2022 بل اعتبر، وبغض النظر عن مدى قانونية هذا

األمر من عدمه، ان اتفاقية توزيع المحتوى الموقعة بتاريخ 2022/8/12 أنما انتهت بتاريخ 2023/8/12

النقضاء مدتها.

-3 الحكم الصادر عن جانب محكمة التجارة في دبي لم يَبت بالتعدي المزعوم ألغنية "وبطير" على أغنية" أنا

وبس".

-4 الحكم الصادر عن جانب محكمة التجارة في دبي " ال يُعَد سابقة قضائية في العالم العربي في مجال حماية

الحقوق الفنية واألدبية في العصر الرقمي "علما أن هكذا تصريح ال يمكن أن يتمتع بحد أدنى من المصداقية اال

إذا صدر عن مرجع ملم ومشهود له في مجال الملكية الفكرية وهذا غير حاصل لتاريخه.

-5 الحكم الصادر عن محكمة التجارة في دبي لم يُثبت "ملكية" الفنانة إليسا للقناة المسمّاة باسمها على منصّة

YouTube، ألن هذا الموضوع ال يدخل ضمن صالحيات المحكمة في دبي، بل هو من اختصاص محكمة

التجارة في بيروت، التي تنظر حاليًا في دعوى إثبات الملكية، وحددت موعد إصدار الحكم في .2025/10/30

وعلى أي حال، مسألة ملكية القناة لم تكن جزءًا من النزاع الذي صدر فيه الحكم عن محكمة دبي.

-6 ألمطالبة العلنية والمتكررة " بأن يحسم القضاء اللبناني الدعاوى العالقة أمامه" لم تعد جائزة وغير مقبولة

وتعكس واقعا غير صحيح وملتبس تجاه السلطة القضائية في لبنان سيما وأن الواقع الثابت يقينا بالمستندات

وبالمحاضر يؤكد أن أي تأخير مزعوم في البت في الدعاوى انما ينسحب على الفنانة اليسا وليس أي أحد اخر.



