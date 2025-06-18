إليكم موعد طرح البوم رامي جمال الجديد "محسبتهاش"

ميرنا وليد - بيروت - أشعل الفنان المصري رامي جمال حماس متابعيه لأحدث اعماله الفنية و التي تحمل إسم "محسبتهاش"، حيث شارك معهم البوستر الرسمي عبر حسابها الخاص، و علق عليه بالقول: "⁨ ميعادنا ان شاء الله يوم ٧/١محسبتهاش موجود في البوست اسامي الصناع اللي بشكرهم من قلبي علي المجهود اللي عملوه⁩ ميعادنا يوم الثلاثاء ١ يوليو الساعة ٥ مساءً على يوتيوب وجميع منصات الأستماع الساعة ٦ مساءً ".



و كان قد حرص الفنان المصري رامي جمال على مؤازرة صديقه الفنان تامر حسني بعد الإعلان عن خضوع غبنه آدم لعمليتين جراحيتين خطيرتين، إثر انفجار مفاجئ في الزائدة الدودية. ونشر جمال عبر حسابه صورة تجمعه بتامر وابنه، وعلّق قائلاً: "مليون سلامة بأمر الله ولطفه وحفظه للغالي ابن الغالي، دعواتكم".

