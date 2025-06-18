ملحم زين يستعد لطرح كليب أغنيته الجديدة "كف عني"

ميرنا وليد - بيروت - أشعل الفنان اللبناني ملحم زين حماس متابعيه لاحدث الأعمال التي يستعد لطرحها و هي اغنية من ابومه الجديد"22"، "كف عني"، من خلال منشور شاركه معهم عبر مواقع التواصل الإجتماعي، و علق عليه بالقول :"⁨ ⁨ قــــريباً كليب كف عني - ملحم زين! متحمســين؟".



ويأتي اسم الألبوم احتفاءً بمرور 22 عامًا على انطلاقة ملحم زين الفنية، وقد تعاون فيه مع نخبة من الشعراء والملحنين، أبرزهم مروان خوري، فادي مرجان، الأمير بدر بن محمد، ورامي شلهوب. كما تولّى عمر صبّاغ التوزيع الموسيقي لكافة الأغاني، باستثناء "ألف مبروك" التي وزعها جمال ياسين، وتم تصوير أغنيتي "قلبي دق" و"حلفتلك" على طريقة الفيديو كليب في لبنان، بإدارة المخرج فادي حداد، على أن تُطرح تباعًا، بدءًا من شهر حزيران/يونيو الجاري.

