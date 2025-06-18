شكرا لقرائتكم خبر عن فات الميعاد.. أسماء أبو اليزيد ترد الصفعة لأحمد مجدي بعد 5 حلقات من القهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الخامسة من مسلسل فات الميعاد تصاعدا دراميا بين شخصيتي "بسمة - أسماء أبو اليزيد - وزوجها مسعد - أحمد مجدي - خاصة بعد معرفتها بأمر أن والدته وشقيقه قاما بدفع الفلوس وسد ديونه، لتنشب مواجهة قوية بينهما، وتطلب منها الأموال التي سرقها منها، ويقوم مسعد بصفعها بشدة كعادته منذ انطلاق المسلسل، وكانت المفاجأة هي رد بسمة الصفعة له.

وجاء رد بسمة على مسعد بعد 5 حلقات كاملة من الانكسار والخذلان واعتدائه عليها خلالها أكثر من مرة، فقررت في تلك المرة أن تكسر حاجز الخوف والصمت، وتواجهه، ولكن انتهت الخناقة بينهما بفقدانها الوعي، خاصة بعد محاولة مسعد خنقها إثر صفعها له.

أداء أسماء أبو اليزيد في هذا المشهد نال إشادة واسعة من الجمهور والنقاد، حيث استطاعت أن تنقل الصراع الداخلي للشخصية بكل صدق، بداية من عينيها وحتى حدة حركتها المفاجئة، ما جعل من المشهد لحظة مؤثرة ومؤسسة لتحول كبير في الأحداث.

يذكر أن مسلسل فات الميعاد مكون من 30 حلقة، ومن تأليف عاطف ناشد وإسلام أدهم وناصر عبدالحميد، وإخراج سعد هنداوي، بطولة أسماء أبو اليزيد، أحمد مجدي، محمد علي رزق، أحمد صفوت، هاجر عفيفي، محمد أبو داوود، وعدد آخر من الفنانين، إنتاج شركة سكوير ميديا للمنتج إبراهيم حمودة.

وكانت آخر أعمال أسماء أبو اليزيد مسلسل "النص"، للنجم أحمد أمين، الذي عرض ضمن السباق الرمضاني الماضي 2025، ويشاركهما بطولته كل من: صدقي صخر، حمزة العيلي، دنيا سامي، عبد الرحمن محمد، وسامية طرابلسي، ويستند المسلسل إلى معالجة درامية مستوحاة من وقائع تاريخية، حيث يستلهم أحداثه من كتاب "مذكرات نشال" للباحث التاريخي أيمن عثمان، وهو من تأليف شريف عبد الفتاح، عبد الرحمن جاويش، ووجيه صبري، ومن إنتاج شركة أروما والمنتج محمد جبيلي.



أسماء أبو اليزيد



فات الميعاد