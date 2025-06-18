شكرا لقرائتكم خبر عن طارق دسوقى: مشاركتى فى مسرحية الملك لير تحد فنى كبير والان مع تفاصيل الخبر

يواصل الفنان طارق دسوقى، استعداداته المكثفة للمشاركة فى مسرحية الملك لير التي تُعد واحدة من أبرز العروض المنتظرة على خشبة المسرح القومى، حيث دخل بالفعل المراحل النهائية من البروفات، استعدادًا لانطلاق العرض قريبًا وسط ترقب كبير من جمهور المسرح الكلاسيكي.



طارق الدسوقى على بوستر مسرحية الملك لير

ويُجسد دسوقي خلال العرض شخصية "جلوستر"، أحد أعمدة النص الشكسبيرى الخالد، وهو الرجل الثانى في المملكة، الذى يعيش صراعاً داخلياً وإنسانياً معقداً بين ولائه، وأبوّته، وانكشاف الحقائق المؤلمة، ويُعتبر الدور من أكثر الشخصيات عمقا وتراجيدية في النص.

عبر طارق دسوقى فى تصريحات صحفية، عن حماسه الكبير للمشاركة فى مسرحية الملك ليرقائلاً: "جلوستر من الأدوار التي تحمل ثقَلاً إنسانياً عميقاً، وصراعه الداخلي بيعبر عن وجع الإنسان في كل زمان ومكان، هذه المسرحية تحد فنى كبير، وأنا سعيد بوجودي وسط كوكبة من الفنانين الكبار، على رأسهم المبدع والفنان القدير يحيى الفخرانى.



بوستر مسرحية الملك لير

وتدور أحداث "الملك لير" حول الصراع على السلطة والخذلان والخيانة، وتُبرز كيف يمكن للعمى – الحسي والمعنوي – أن يقود إلى الهلاك، في تواز درامي بين شخصية الملك لير وشخصية جلوستر

يذكر أيضا أن الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، شهد منذ يومين جانبا من بروفات العرض المسرحي "الملك لير" وأعلن عن افتتاح العرض أمام الجمهور مع نهاية الشهر الجاري، مشيدًا بالمستوى الفني المتميز للعمل المسرحي، ومؤكدا أنها تمثل خطوة مهمة ضمن جهود وزارة الثقافة لدعم المسرح الجاد والمتميز.