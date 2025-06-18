شكرا لقرائتكم خبر عن يسرا إعلامية مؤثرة وأم مكافحة فى السينما قريبا والان مع تفاصيل الخبر

تعيش النجمة يسرا حالة من النشاط السينمائي خلال الوقت الحالى، بتصوير فيلمين جديدين دفعة واحدة، الأول بعنوان "بنات فاتن"، والثاني "الست لما"، حيث قررت التركيز على السينما، بعدما غابت عن المشاركة فى دراما رمضان الماضى 2025 وأيضاً قبل الماضي 2024.

وتقدّم يسرا في الفيلمين شخصيتين مختلفتين تماماً، سواء من ناحية الشكل أو المضمون، حيث تلعب يسرا فى فيلم "الست لما" شخصية دينا الكردي هى إعلامية مؤثرة، تتميز بالصرامة والعقلانية، ملامحها قوية، ونظراتها حادة، تدير مركز صوت المرأة، وتقود النضال النسوى بحزم، تؤمن بقدرة المرأة على التغيير، لكنها تعانى من صدمة خفية تترك أثرها على علاقتها بالرجال.



يسرا من تصور فيلم الست لما

أما فى فيلم "بنات فاتن" تظهر يسرا من عائلة شعبية مكافحة، ومتزوجة من باسم سمرة ولديهما ابنتان هما هدى المفتي وبسمة نبيل، وتواجه يسرا العديد من التحديات، سواء من ناحية تعقيدات الحياة الزوجية، أو مواجهة المشاكل والصعوبات التى تواجه بناتها.

فيلم "الست لما" من بطولة يسرا، ماجد المصري، درة، ياسمين رئيس، عمرو عبد الجليل، محمود البزاوي، محمد جمعة، رانيا منصور، دنيا سامي، إنتصار، أحمد صيام، مي حسن، وعدد من ضيوف الشرف، وتدور أحداثه في إطار اجتماعى يطرح عدداً من قضايا المرأة، والفيلم من تأليف كيرو أيمن، ومحمد بدوى. وإخراج خالد أبوغريب وإنتاج ندى، ورنا السبكى.

أما فيلم "بنات فاتن" فيشارك فى بطولته إلى جانب يسراً كلُ من: هدى المفتى، باسم سمرة، الفنان السوداني مصطفى شحاتة، ومواطنته إسلام مبارك، حمدى هيكل، وعدد من النجوم الشباب، فيما يظهر الفنان الشاب حسن مالك كضيف شرف خلال الأحداث، الفيلم من تأليف أمينة مصطفى وإخراج محمد نادر.



يسرا من كواليس فيلمبنات فاتن

وكان آخر أعمال يسرا فى السيمنا فيلم "شقو" الذى شاركت فيه بظهور خاص، وهو من بطولة عمرو يوسف، محمد ممدوح، دينا الشربيني، أمينة خليل، محمد جمعة، وليد فواز، عباس أبوالحسن، جميل برسوم، حنان يوسف، أحمد محارب، محمود الليثى، والعمل من تأليف وسام صبري. ومن إخراج كريم السبكي.