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بعد حصوله على عضوية جمعية SACEM.. محمد رفاعي: اترشح لمجلس الإدارة 2026

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  • بعد حصوله على عضوية جمعية SACEM.. محمد رفاعي: اترشح لمجلس الإدارة 2026 1/5
  • بعد حصوله على عضوية جمعية SACEM.. محمد رفاعي: اترشح لمجلس الإدارة 2026 2/5
  • بعد حصوله على عضوية جمعية SACEM.. محمد رفاعي: اترشح لمجلس الإدارة 2026 3/5
  • بعد حصوله على عضوية جمعية SACEM.. محمد رفاعي: اترشح لمجلس الإدارة 2026 4/5
  • بعد حصوله على عضوية جمعية SACEM.. محمد رفاعي: اترشح لمجلس الإدارة 2026 5/5

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القاهرة - سامية سيد - قال الملحن والشاعر محمد رفاعي تعليقا على العضوية الدائمة في جمعية SACEM الفرنسية المرموقة، إنه يعتبر هذا تكريم خطوة محورية تُضاف إلى إنجازاته، وأضاف "تلقيت حفاوة غير عادية من أعضاء الجمعية، وأعتز بهذا التقدير الذي يأتي من مؤسسة عالمية ذات تاريخ وقيمة كبرى في مجال الفنون".

كما كشف رفاعي أنه سيترشح العام المقبل لعضوية مجلس إدارة SACEM، وفقًا للنظام الأساسي للجمعية، ليكون أول فنان مصري وعربي يصل إلى هذا المنصب. وأكد أن ترشحه سيكون ممثلًا لمصالح الأعضاء المصريين، قائلًا "سأعمل على حل مشكلات زملائي الفنانين الذين عانوا لسنوات من التهميش، وسأكون صوتهم بكل جدية".

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 من حفل تكريم محمد رفاعى 
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 من حفل تكريم محمد رفاعى 
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 من حفل تكريم محمد رفاعى 
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 من حفل تكريم محمد رفاعى 


وجّه  رفاعى الشكر لمصر، واصفًا إياها بـ"سبب كل فضل في حياته"، وتعهّد بالدفاع عن كرامة الفنانين المصريين وتحسين أوضاعهم. كما أشاد بأعضاء مجلس إدارة SACEM الحاليين، واصفًا إياهم بـ"كبار الفنانين أصحاب الإرث الخالد".

يُعد رفاعي أحد أبرز رواد الموسيقى العربية المعاصرة، حيث تعاون مع نجوم كـعمرو دياب، إليسا، ونانسي عجرم، وحصل على جائزة "World Music Award" مع 3 فنانين مختلفين، ليكون العربي الوحيد الذي حقق هذا الإنجاز.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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