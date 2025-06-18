شكرا لقرائتكم خبر عن ليندسي لوهان تحتفل بيوم مهم مع صورة غير مرئية لزوجها وابنها والان مع تفاصيل الخبر

قدمت ليندسي لوهان تحية مؤثرة لزوجها ووالد طفلها بدر شماس بمناسبة عيد ميلاده الذي يصادف 17 يونيو، وشاركت ليندسي صورة لها مع بدر، وصورة أخرى لزوجها وابنها لؤي.



زوج وابن ليندسي لوهان



ليندسي لوهان وزوجها



"عيد ميلاد سعيد لحبيب حياتي. أنت ابنٌ رائع، وزوجٌ مُخلص، وأبٌ رائع"، وكتبت نجمة مسلسل "فرايدي فريايزر"، "مشاهدتك مع عائلتنا هي أعظم هدية، أنت تجعلنا نشعر بالأمان، والتقدير، والحب".

وأشارت لوهان، التي رحبت بابنها مع شماس في يوليو 2023، مؤخرًا إلى أنها تريد إنجاب طفل آخر حتى يتمكن لؤي من الحصول على صديق.

قائله "أشعر أننا نعيش في عالم مختلف الآن، حيث تُولي النساء أهمية بالغة، وخاصةً في فترة الأمومة، لتخصيص وقت لأنفسهن، نُولي هذا الأمر أهمية، ولكن أيضًا، بمجرد إنجاب طفل، تشعرين وكأنكِ تقولين: "طفلي يحتاج إلى طفل آخر يلعب معه".

وعندما سُئلت عما إذا كانت مستعدة لإنجاب طفل آخر، أجابت: " ابنى إنه يحتاج إلى صديق".

كما شاركت سببًا آخر لإنجاب المزيد من الأطفال، قائلة: "لا أعرف ما إذا كان ذلك أنانيًا - لكنني أشعر وكأنني أحتاج إلى أكثر من طفل لرعايتي عندما أكبر".

تزوجت ليندسي لوهان وبدر شماس في 3 أبريل 2022.