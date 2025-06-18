شكرا لقرائتكم خبر عن حميد وفؤاد وهشام وإيهاب في حفل افتتاح المسرح الروماني بالساحل الشمالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد كلا من الكابو حميد الشاعري،هشام عباس، محمد فؤاد، وإيهاب توفيق لإحياء حفل افتتاح المسرح الروماني، تحت شعار "اختارنا لك" صيف 2025، ومن المقرر أن تقام الحفل يوم 11 يوليو بالساحل الشمالى.

من ناحية أخرى يواصل النجم حميد الشاعري تحضيراته لألبومه الجديد، حيث يتعاون في إحدى أغانيه مع الشاعر الغنائي السيد علي، من خلال عمل يحمل عنوان "ده بجد"، ومن ألحان أحمد يوسف، وتوزيع موسيقي لمؤمن ياسر.

وشارك النجم حميد الشاعرى كضيف شرف في مسلسل شهادة معاملة أطفال فى موسم رمضان الماضى، والعمل من بطولة النجم محمد هنيدى حيث سيشارك في تقديم أغنية جلجلى أثناء حفل زفاف أحد نجوم المسلسل أثناء الأحداث الدرامية، ويحضر في مشهد الفرح كل نجوم المسلسل، وأغنية "جل جلى" كلمات عادل عمر لحن وتوزيع حميد الشاعري، وهي من ألبوم شارة عام 1988.

وكشف الفنان حميد الشاعرى فى لقاء تليفزيونى سابق عن أول أغنية نجحت له كتوزيع، وكان لها صدى كبير فى الشارع المصرى وقتها، كانت "ونندم على العشرة الغاليه ونرضى بالمكتوب" عام 1990 للفنان عمرو دياب، لافتا إلى أن الفنان عمرو دياب دارس تأليف موسيقى، وهو مبدع وعامل ألحان جميلة قوى، مشيرًا إلى أن التعاون بين عمرو دياب وحميد الشاعرى أنتج عددا من الأغانى الجميلة.