شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما يجب معرفته عن ألبوم رامي جمال "محسبتهاش" قبل طرحه 1 يوليو المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ العد التنازلي لطرح الألبوم الغنائي الجديد للفنان رامي جمال، والذي يحمل عنوان "محسبتهاش"، الألبوم يضم 15 أغنية، من ضمنها "تطلب حنية"، "محسبتهاش"، " يا جمالك"، " كأنه مجاش"، "مش لاقيكى"، " زى الخطاف" "غبت ليه"، "مالى بس"، "هات حضن"، ماطلعتش جدع"، "كلام عيب يتحكي"، "بعدك أذاني"، "روحى عليك بتنادى"، "تيجى نرجع"،"قبلت التحدى"





رامى جمال

وشارك في صناعة الألبوم نخبة من المؤلفين والملحنين، منهم: بلال سرور سامر أبو طالب مصطفى عسال أيمن بهجت قمر إيهاب عبد العظيم محمد ياسر أحمد المالكي أحمد أمين خالد سند أمين نبيل وسام بعد المنعم بالاضافة الى تلحين رامى نفسة لعدد من الاغانى

ويأتي هذا الألبوم بعد النجاح الكبير الذي حققه رامي جمال في أعماله السابقة، مما يرفع سقف التوقعات لدى جمهوره، خاصة مع تنوع الأغاني بين الطابع الرومانسي والطربي والبوب.