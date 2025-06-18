شكرا لقرائتكم خبر عن ساندرا أوه تحصل على الدكتوراة بعد أعوام من المشاركة فى Grey’s Anatomy والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبحت النجمة العالمية ساندرا أوه، نجمة مسلسل Grey’s Anatomy، طبيبة حقيقية بعد حصولها على درجة فخرية من كلية دارتموث، حيث شاركت الممثلة الحائزة على جوائز، على إنستجرام، بعض الصور لها وهي تُلقي خطاب تخرج عام 2025.

كتبت ساندرا في تعليقها: "دكتورة حقيقية!! (حسنًا، فخرية)، شكرًا لكلية دارتموث على السماح لي بالرقص مع خريجي دارتموث دفعة عام 2025، وعلى شرف إلقاء خطاب التخرج لهذا العام".

وخلال خطابها، ذكرت أوه أنها لم تلتحق بالجامعة قط، "بل لعبت فقط أدوارًا فخرية"، وأضافت: "شكرًا لكم على مساعدتي في تحقيق حلم والديّ بالحصول على شهادة جامعية، ودكتوراه أيضًا! أعلم أنها شهادة فخرية".

اشتهرت ساندرا بتجسيد دور الدكتورة كريستينا يانج، كبيرة المسؤولين الطبيين ومديرة جراحة القلب والصدر في معهد كلاوسمان للأبحاث الطبية، في المسلسل الطبي الناجح Grey’s Anatomy من عام 2005 إلى عام 2014.

عُرض مسلسل Grey’s Anatomy لأول مرة عام 2005، وهو الآن في موسمه الحادي والعشرين.