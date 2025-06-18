شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الأوبرا يتابع الاستعدادات النهائية لحفلى أسطورة فن البالية عبد المنعم كامل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تابع الدكتور علاء عبد السلام، رئيس دار الأوبرا المصرية، ضمن فعاليات وزارة الثقافة البروفة النهائية لحفلى اسطورة فن البالية واللذان يهدفان الى الاحتفاء باسم الراحل الدكتور عبد المنعم كامل رئيس الاوبرا الاسبق والمقرر إقامتهما مساء يومى 18 و19 يونيو الجارى على المسرح الكبير .

وقال الدكتور علاء عبد السلام أن الحفلين يعكسان التزام الأوبرا بالحفاظ على إرث الفنان الاستثنائى عبد المنعم كامل، مؤكدا أن الراحل قامة ابداعية متفردة وقدم مساهمات بارزة فى مجال فن الباليه ، وأشار أن الحفلين يأتيان تكريما لاسمه ولعرض نماذج من إبداعاته الخالدة .

جدير بالذكر أن العرضين يقدمهما فرقة بالية أوبرا القاهرة تحت إشراف المدير الفنى ارمينيا كامل بمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة المايسترو محمد سعد باشا ، جرافيك محمد عبد الرازق ، تصميم إضاءة ياسر شعلان ويضمان مشاهد مختارة من أبرز العروض التي أخرجها الراحل الدكتور عبد المنعم كامل منها القرصان لـ أدولف آدم، النيل لـ عمر خيرت ، دون كيشوت لـ لودفيج مينكوس ، خطوات شرقية (مصرية ) لـ عطية شرارة ، بحيرة البجع لـ تشايكوفسكى الى جانب مختارات من عروض شارك فى تصميمها منها لوركيانا لـ ادوارد ماركس وماركينا ، جيزيل لـ أدولف آدم .