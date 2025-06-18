ميرنا وليد - بيروت - شاركت الفنانة بسمة بوسيل، متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي، منشور في أول تعليق لها بعد خروج ابنها آدم من المستشفى.
وتوجهت بسمة من خلال منشورها بالشكر لمتابعيها الذين سألوا عن ابنها آدم تامر حسني وتوجّهوا بالدعاء له بالشفاء.
وكتبت بسمة في منشورها: "شكراً لكل الناس اللي دعت وسألت على آدم، آسفة أنا مكنتش عارفة أردّ على كل الرسائل بحكم إنه كان محتاج اهتمام ورعاية دقيقة".
وكان تامر حسني قد توجه بالشكر أيضا لمتابعيه قائلا: "لكل الغاليين اللي اهتموا بتعب ابني الحمد لله الوضع مستقر بعد العملية التانية وخرج من العناية المركزة بفضل الله ثم دعواتكم اللي لو عشت أشكركم عمري كله مش هوفّي حقكم وربّنا يتمّم الشفاء على خير".
وأضاف: "دايماً بقول على دعواتكم الكريمة لكم مثلها وأضعاف أضعافها شكراً يا أغلى الناس ربّنا يحفظكم ويحفظ ولادكم قادر يا كريم".
كانت هذه تفاصيل خبر بسمة بوسيل تُطمئن جمهورها برسالة مؤثرة عن حالة ابنها آدم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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