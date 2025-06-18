هدية ورسالة مهمة من كريستيانو رونالدو إلى دونالد ترامب- بالصور

ميرنا وليد - بيروت - قدّم نجم كرة القدم البرتغالي العالمي كريستيانو رونالدو، قميصه الخاص الذي يرتديه خلال اللعب مع منتخب بلده، موقعًا منه، إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وأرفقه برسالة تحمل طابعًا إنسانيًا ودعوة للسلام.

وتم تقديم الهدية من خلال رئيس المجلس الأوروبي، أنطونيو كوستا، الذي سلّم القميص لـ ترامب، خلال قمة مجموعة السبع، المنعقدة في مدينة كاناناسكيس بمقاطعة ألبرتا الكندية.

ونشر كوستا صورًا على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي، ووثق لحظة تقديم القميص إلى ترامب، والرسالة التي تقول: "إلى الرئيس دونالد ترامب، نلعب من أجل السلام." وأرفق كوستا الصور بتعليق جاء فيه: "إلى الرئيس دونالد ترامب... نلعب من أجل السلام، كفريق واحد".