ملكة كابلي تُزيل الفيلر-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - نشرت ملكة كابلي فيديو لها وثّقت فيه إزالة الفيلر، وذلك على حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، قائلة: "سعر العملية 15 ألف ريال، ماشاء الله اقل من 20 دقيقة خلصت".



وقد لاقى الفيديو رواجا كبيرا.

على صعيد آخر تصدر إسم ملكة كابلي مؤخرا الترند على السوشيال ميديا بعد الهدية القيمة التي أهدتها لنفسها بمناسبة عيد ميلادها.

وقد شاركت ملكة كابلي الجمهور مقطع فيديو عبر حسابها الخاص، وثقت من خلاله هديتها لنفسها وهي عبارة عن مجوهرات وعقد فاخر للغاية تجاوز سعره الـ 750 ألف ريال.

