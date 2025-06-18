8 قطع لا يمكنك الإستغناء عنها في كل صيف!

ميرنا وليد - بيروت - شاركت منسقة الملابس والمؤثرة اللبنانية إلسا قهوجي، متابعيها مقطع فيديو كشفت فيه عن قطع الملابس، التي لا يمكن الاستغناء عنها هذا الصيف، بل وفي كل صيف! إليك أبرز اختياراتها لتشكلي خزانة صيفية أنيقة وعملية في آنٍ واحد:

سروال كتان أبيض: الكتان هو القماش المثالي لفصل الصيف بفضل خفّته وقدرته على مقاومة الحرارة.

واللون الأبيض يضيف لمسة من الانتعاش إلى أي إطلالة.

قميص كتان واسع (Oversize) باللون الأبيض: قطعة أساسية يجب أن تكون في خزانة كل سيدة. أنيق، عملي، ويمكن تنسيقه بسهولة مع العديد من الإطلالات.

طقم (Set) من الكتان: سهل التنسيق، مريح للغاية، ويمكن ارتداؤه في مختلف المناسبات النهارية خلال الصيف. باختصار، هو رفيقك الدائم هذا الموسم.

قبعة شمس صيفية: لا تكتمل الإطلالة الصيفية بدونها. توفّر حماية وأناقة في آنٍ واحد.

شورت دنيم (Denim): لا غنى عنه، خاصة إذا لم يكن قصيراً جداً. يمكن ارتداؤه في العديد من الأوقات والمناسبات غير الرسمية.

توب أبيض بدون أكمام (Tank Top): من أكثر القطع تنوعاً، إذ يمكن تنسيقه بسهولة مع مختلف الألوان، خاصة ألوان البحر الصيفية.

تي شيرت أبيض بسيط: من دون أي طبعات أو تصاميم، وهي قطعة أساسية يمكن اعتمادها يومياً.

حقيبة كبيرة من الرافيا: مثالية للشاطئ أو للتسوق، وتضيف لمسة صيفية عصرية إلى إطلالتك.