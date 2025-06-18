ميرنا وليد - بيروت - تواجد الممثل اللبناني رفيق علي أحمد، في حفل إطلاق موسم صيف 2025، برعاية وزير الإعلام الدكتور بول مرقص في كازينو لبنان، وقد تسلّم درعاً تكريمياً تقديراً لمسيرته في مجال التمثيل.
موقع "الفن" كان قد تواجد في هذه المناسبة، وأجرينا مقابلة مع الممثل رفيق علي أحمد، وتحدثنا معه عن حضوره، أعماله المقبلة، تعليقه على صفعته للممثلة جيسي عبدو خلال أحداث مسلسل "بالدم" الذي عرض مؤخراً، كما وجّه له الممثل اللبناني سعيد سرحان رسالة مميزة خلال المقابلة.
لمزيد من التفاصيل، شاهدوا الفيديو المرفق بهذا الخبر.
كانت هذه تفاصيل خبر رفيق علي أحمد بتعليق طريف على هذا المشهد.. ورسالة مميزة من سعيد سرحان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.