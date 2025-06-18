رفيق علي أحمد بتعليق طريف على هذا المشهد.. ورسالة مميزة من سعيد سرحان

ميرنا وليد - بيروت - تواجد الممثل اللبناني رفيق علي أحمد، في حفل إطلاق موسم صيف 2025، برعاية وزير الإعلام الدكتور بول مرقص في كازينو لبنان، وقد تسلّم درعاً تكريمياً تقديراً لمسيرته في مجال التمثيل.



موقع "الفن" كان قد تواجد في هذه المناسبة، وأجرينا مقابلة مع الممثل رفيق علي أحمد، وتحدثنا معه عن حضوره، أعماله المقبلة، تعليقه على صفعته للممثلة جيسي عبدو خلال أحداث مسلسل "بالدم" الذي عرض مؤخراً، كما وجّه له الممثل اللبناني سعيد سرحان رسالة مميزة خلال المقابلة.

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