مينا مسعود بعد عرض “في عز الضهر”: واجهنا تحديات كثيرة ولم أتوقع هذا التفاعل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: عبّر الفنان المصري مينا مسعود عن سعادته الكبيرة بردود الفعل الإيجابية التي تلقّاها بعد عرض فيلمه المصري الأول “في عز الضهر”، مشيرًا إلى أن العمل واجه العديد من التحديات والصعوبات خلال فترة التصوير، خاصةً على الصعيد الإنتاجي.

وفي تصريحات صحفية على هامش العرض الخاص للفيلم، قال مينا: “لم أكن أتوقع هذا التفاعل من الجمهور، وسعيد جدًا بما سمعته وشاهدته من آراء. واجهنا خلال تصوير فيلم (في عز الضهر) تحديات عديدة، أولها بعض المشاكل الإنتاجية، ولكننا تجاوزناها بشغفنا وإصرارنا”.

وأكد أن الشخصية التي قدّمها في الفيلم تعبّر عن الهوية والوطن، وهي قريبة إلى شخصيته الحقيقية.

وكان مينا مسعود قد احتفل مساء الاثنين الماضي بالعرض الخاص لفيلم “في عز الضهر” في إحدى دور السينما بالقاهرة، وسط حضور كبير من أبطال الفيلم وعدد من نجوم الفن والإعلام، الذين حرصوا على دعمه في أول تجربة سينمائية له في مصر، بعد نجاحه العالمي في أفلام هوليوود.

ومن أبرز الحضور: المخرج خالد يوسف، الدكتور مدحت العدل، والفنانون أحمد وفيق، أمير شاهين، رنا سماحة، وطارق الإبياري، في لفتة تعبّر عن تضامن الوسط الفني مع المواهب المصرية اللامعة عالميًا.

كما شهد العرض حضور عدد من أبطال الفيلم، بينهم: شيرين رضا، محمود حجازي، رشا مهدي، هيدي كرم، محمد علي رزق، وساندي، الذين تفاعلوا مع الحضور ووسائل الإعلام، وسط أجواء احتفالية لافتة.