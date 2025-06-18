أحمد السقا يكشف تطورات الحالة الصحية لنجله بعد خضوعه لعملية جراحية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف الفنان أحمد السقا عن تطورات الحالة الصحية لنجله الأوسط حمزة، بعد خضوعه لعملية جراحية طارئة خلال الأيام الماضية، مؤكّدًا أن نجله بخير وقد خرج من المستشفى، ويتواجد حاليًا في المنزل لقضاء فترة نقاهة، وفقًا لتعليمات الأطباء.

وحرص السقا على توجيه الشكر لأصدقائه وجمهوره الذين تواصلوا معه للاطمئنان على صحة حمزة، سواء عبر الاتصالات الهاتفية أو الرسائل على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان ياسين السقا، الشقيق الأكبر لحمزة، قد نشر عبر حسابه في “إنستغرام” صورة له وعلّق عليها قائلاً: “حمد لله على السلامة يا حمزة”، ما طمأن المتابعين وأكد تجاوز الشاب أزمته الصحية.

وكان حمزة السقا قد تعرّض لوعكة صحية مفاجئة، نُقل على إثرها إلى أحد المستشفيات الخاصة بمدينة السادس من أكتوبر، حيث قرّر الأطباء حينها إجراء عملية جراحية عاجلة له.

على الصعيد الفني، انتهى أحمد السقا مؤخرًا من تصوير فيلمه الجديد “أحمد وأحمد”، المقرر طرحه بدور العرض في شهر تموز (يوليو) المقبل، بعدما تأجّل عرضه عن الموعد السابق.

وينتمي الفيلم إلى نوعية الأكشن الكوميدي، ويظهر فيه السقا بشخصية خال الفنان أحمد فهمي، الذي يجسد دور مهندس ديكور، ويدور العمل حول سلسلة من المواقف الطريفة والمليئة بالتشويق، تبدأ حين يتورط السقا في صراعات مع مافيا دولية، تُقدِم على خطف ابن شقيقه للضغط عليه من أجل تنفيذ عمليات إجرامية.

يشارك في بطولة الفيلم إلى جانب أحمد السقا وأحمد فهمي، كل من غادة عبد الرازق، جيهان الشماشرجي، محمد لطفي، رشدي الشامي، وحاتم صلاح، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف، والعمل من تأليف أحمد درويش ومحمد عبد الله، وإخراج أحمد نادر جلال.