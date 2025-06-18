بهاء سلطان أمام التحقيق بسبب أغنية.. ومدير أعماله يوضح الملابسات

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أمرت جهات التحقيق المختصة في مصر الجديدة بصرف الفنان بهاء سلطان بعد الاستماع لأقواله في القضية التي وُجهت إليه، والمتعلقة بعدم سداد المصروفات الخاصة بإحدى أغانيه التي طُرحت مؤخرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، دون الحصول على التراخيص اللازمة.

وكانت لجنة الرقابة على المصنفات الفنية قد حرّرت محضرًا بحق بهاء سلطان، تتهمه فيه بإصدار أغنية ونشرها دون سداد الرسوم المفروضة أو استخراج التراخيص المطلوبة، الأمر الذي استدعى استدعاءه للتحقيق أمام النيابة.

من جهته، كشف مدير أعمال بهاء سلطان تفاصيل ما جرى، موضحًا أن شركة “روتانا” هي الجهة المسؤولة قانونيًا عن دفع هذه المصروفات واستخراج التصاريح، كونها المنتجة للعمل الغنائي. وأشار إلى أن تأخر الشركة في إنهاء الإجراءات الرسمية دفع لجنة الرقابة لتحرير محضر باسم بهاء سلطان، رغم أن جميع الرسوم قد تم سدادها لاحقًا.

وأكد مدير أعماله أن القضية انتهت رسميًا بحفظها إداريًا، بعد إثبات دفع الرسوم وسلامة الموقف القانوني للفنان.

على الصعيد الفني، يستعد بهاء سلطان خلال الفترة المقبلة لطرح دويتو غنائي جديد يجمعه بالفنان محمود العسيلي، في أول تعاون بينهما، وسط ترقب كبير من الجمهور.