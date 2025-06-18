محمد رمضان يُعلن انتهاء أزمة نجله علي: “كسبت أخ وأخت”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلن الفنان محمد رمضان انتهاء الأزمة التي طالت نجله علي، بعد صدور قرار من محكمة الطفل بإيداعه إحدى دور الرعاية، على خلفية بلاغ تقدّمت به سيدة ضد رمضان وابنه، متهمةً إيّاهما بالاعتداء على نجلها داخل أحد النوادي.

ونشر رمضان عبر حساباته الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي صورة جمعته بأسرة الطفل المجني عليه، وبجانبه نجله علي، وعلّق عليها بالقول: “كل اللي فات إشاعات، علي ابني وعمر أخوات، وتم الصلح في أجواء عائلية، والحمد لله كسبت أخ وأخت محمد سالم ورولا، ربنا يديم المحبة والأخوة دائماً وربنا يحفظلكم عمر ويحفظلي علي وأخواته.”

وتعود تفاصيل الواقعة إلى بلاغ رسمي تقدّمت به إحدى السيدات إلى قسم شرطة أول أكتوبر، ذكرت فيه أن ابنها عمر، الطالب بالصف السادس الابتدائي في إحدى المدارس الدولية بالشيخ زايد، تعرّض للضرب من قبل نجل الفنان محمد رمضان داخل نادي “نيو جيزة”، ما أسفر عن إصابته بكدمات واحمرار في الوجه، بعد أن تحوّلت مشادة كلامية بين الطفلين إلى اعتداء جسدي، بحسب ما ورد في البلاغ.

وعلى إثر ذلك، أحيل نجل رمضان إلى محكمة الطفل، التي أصدرت في أولى جلساتها قرارًا بإيداعه إحدى دور الرعاية. إلا أن الأمور تطوّرت لاحقًا في اتجاه المصالحة، حيث تم التوصل إلى تسوية بين الطرفين وسط أجواء عائلية، أنهت الجدل الذي شغل الرأي العام مؤخرًا.

ويُعد هذا الإعلان من محمد رمضان بمثابة تأكيد رسمي على طيّ صفحة القضية، في وقت لا يزال يتابع فيه الجمهور المستجدات المرتبطة بأبنائه ونشاطاته على الساحة الفنية والاجتماعية.