ابنة عمرو دياب تُثير الجدل في أول ظهور إعلامي: “أنا ابنة شيرين رضا”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أثارت نور، الابنة الكبرى للفنان عمرو دياب من زوجته الأولى الفنانة شيرين رضا، جدلاً واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، وذلك بعد ظهورها في العرض الخاص لفيلم “في عز الضهر” لمساندة والدتها.

وشكّل ظهور نور أول لقاء إعلامي لها في مصر منذ فترة طويلة، إلا أن تصريحاتها فاجأت جمهور والدها، خاصةً بعد ردها على أحد المراسلين الذي حاول إجراء حوار سريع معها، مشيدًا بطلاقتها في اللغة العربية، قبل أن يضيف: “أنتِ ابنة أهم نجم في الوطن العربي، عمرو دياب”.

وهنا قاطعته نور برد أثار الضجة قائلة: “لا.. أنا ابنة شيرين رضا”، ما فتح الباب أمام موجة كبيرة من التفاعل والتعليقات على مواقع التواصل، وسط تساؤلات حول طبيعة علاقتها بوالدها عمرو دياب.

ورأى البعض في تصريحها إشارة إلى وجود فتور أو خلاف في العلاقة، بينما اعتبر آخرون أن كلامها نابع من وفاء عميق لوالدتها التي لعبت الدور الأكبر في تربيتها ووقفت إلى جانبها طوال حياتها.

الجدير بالذكر أن نور تقيم منذ سنوات في بريطانيا، وتُعد من الشخصيات النشطة على مواقع التواصل، حيث تتواصل مع متابعيها باللغة الإنجليزية، وتنشر تفاصيل من حياتها اليومية، بعيدًا عن أضواء الشهرة التي تُحيط بعائلة والدها.