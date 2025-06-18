نادر الأتات يُشعل موسم الأعراس بـ”يا قلب إمَّك”.. مشاهد حيّة تبكي الأمهات

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: مع بداية موسم الأعراس لصيف 2025، تعود أغنية “يا قلب إمَّك” للنجم اللبناني نادر الأتات لتتصدّر المشهد من جديد، حيث تشهد انتشارًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات الفيديو القصيرة، وترافق عشرات حفلات الزفاف في لبنان، الأردن، مصر، بلدان الخليج والمغرب العربي، لتتحوّل إلى النشيد العاطفي الأقرب إلى قلوب الأمهات في يوم زفاف أولادهن.

تُتداول يوميًا لقطات مؤثرة من حفلات الزفاف تُظهر أمهات يجهشن بالبكاء ويعانقن أولادهن على أنغام الأغنية، في لحظات حيّة توثق مشاعر لا توصف من الفرح والحب والحنين.

وكان نادر الأتات قد طرح أغنية “يا قلب إمَّك” العام الماضي، وعلّق آنذاك بالقول: “بصوت قلب كل إمّ بقدملكن يا قلب إمّك .. أصدق وأحن وأحلى ما غنيت.. الحب يبقى بدياركن والله يفرّح كل إمّ بولادها”.

اختار الأتات تقديم الأغنية خصيصًا للأعراس، ليُعبّر من خلالها بصوته عن مشاعر كل أمّ ترافق ابنها في هذه اللحظة الفارقة. وقد طُرحت الأغنية على طريقة الـLyric Video بمشاهد من حفلات زفاف سابقة أحياها نادر الأتات، لتُعزّز من تأثير الأغنية وتلامس قلوب الجمهور.

وتأتي هذه العودة اللافتة لأغنية “يا قلب إمَّك” بعد النجاح الكبير الذي حققته أغنية “طلّوا عينيها”، التي تحوّلت إلى واحدة من أشهر أغاني الأعراس في السنوات الماضية.