تامر حسني يكتسح بـ”حلال فيك”.. 12 مليون مشاهدة في 12 يومًا!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يواصل النجم المصري تامر حسني حصد النجاحات من خلال أغنيته الجديدة “حلال فيك”، التي حققت رقمًا قياسيًا لافتًا على “يوتيوب”، متجاوزة 12 مليون مشاهدة في 12 يومًا فقط، وسط انتشار واسع على مواقع التواصل الاجتماعي وتفاعل كبير من الجمهور في مختلف الدول العربية.

وتُعد الأغنية الإصدار الرابع من ألبومه المنتظر “لينا معاد”، كما تشكّل جزءًا أساسيًا من فيلمه السينمائي الجديد “ريستارت”، ما يمنحها بعدًا فنيًا مزدوجًا يجمع بين التعبير الموسيقي والدرامي في آنٍ واحد.

“حلال فيك” من كلمات أحمد المالكي، ألحان رامي جمال، توزيع أحمد عبد السلام، وتتميّز بنغمة درامية حادة تعبّر عن خيبة الأمل والغدر في علاقة عاطفية انتهت بانكسار مؤلم. وقد نالت الأغنية إشادة واسعة بفضل الأداء الصوتي القوي والإحساس العالي الذي قدّمه حسني بأسلوبه الخاص.

وساهم تداول الجمهور لمقاطع من الأغنية بشكل واسع عبر “ريلز” وإنستغرام وتيك توك في ترسيخ انتشارها، واعتبرها كثيرون من أبرز الأغاني الدرامية في مسيرته الغنائية.

أما فيلم “ريستارت”، فهو من تأليف أيمن بهجت قمر، إخراج سارة وفيق، ويُشارك في بطولته إلى جانب تامر حسني كل من هنا الزاهد، باسم سمرة، عصام السقا، ميكا، ومحمد ثروت، ضمن عمل يجمع بين الكوميديا والرومانسية.

تأتي “حلال فيك” كإحدى المحطات البارزة في حملة تامر الترويجية لألبومه الجديد، الذي يكشف عنه تدريجيًا، وسط ترقّب كبير من جمهوره. ويبدو أن حسني يخطّط هذا العام لانطلاقة فنية متكاملة تمزج بين الغناء والسينما، تعكس رؤيته الفنية الشاملة، وقدرته المستمرة على التجديد والبقاء في صدارة الساحة الفنية.