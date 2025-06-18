راشد الماجد يطرح “أنت لي”.. عمل جديد ينبض بالعاطفة والشجن

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: طرح النجم السعودي راشد الماجد أحدث أعماله الغنائية بعنوان “أنت لي”، وهي أغنية رومانسية جديدة تُضاف إلى أرشيفه الحافل بالأعمال الناجحة، وتحمل بصمة نخبة من صنّاع الأغنية الخليجية.

الأغنية من كلمات آثال، وألحان الماسي، وتوزيع زيد نديم، وتميّزت بكلماتها العاطفية العميقة وصورها الشعرية التي تلامس القلب، مع أداء دافئ قدّمه راشد بأسلوبه الخاص.

تقول كلمات الأغنية:

“أنت لي عن ضجة الوحدة سكون

أشعر أنك بي ولو مبعد مداك

وأنت لي عن فتنة الدنيا عيون

ما جذبها شوفة إنسانٍ سواك…”

وتتابع الكلمات في وصف مشاعر الحب والإخلاص، وما يرافقها من لهفة وحنين، بأسلوب شعري راقٍ يعبّر عن عمق التعلّق بالمحبوب، ويجسّد التحدّي في وجه الفراق والحسد.

أغنية “أنت لي” تلقى تفاعلًا واسعًا منذ صدورها، وسط إشادة الجمهور بالأداء والإحساس العاليين، وهو ما يعكس استمرار راشد الماجد في تقديم أعمال تليق بجمهوره الواسع في العالم العربي.