شُبهة جنائية في وفاة شقيق لطيفة؟.. ما القصة؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في مداخلة هاتفية مع إذاعة “موزاييك” التونسية، نفت النجمة لطيفة ما تم تداوله من أخبار خلال الساعات الماضية حول وجود شبهة جنائية في وفاة شقيقها الأكبر نور الدين، مؤكدة أن الوفاة كانت طبيعية، وحدثت بينما كان نائمًا على سريره في منزله بمدينة بيرن السويسرية.

وقالت لطيفة باكية: “أخويا كان ملاك العيلة، اسمه نور الدين… قبل ما يتوفى بساعتين كان بيتكلّم معانا وبيضحك، وكان بيتابع الأخبار، وكان قلبه حزين على اللي بيحصل في غزة وفلسطين… ربنا يكتب لنا موتة زيه، هو مات أحسن موته وهو على سريره.”

وأوضحت الفنانة التونسية أن نور الدين كان قريبًا من منزله، وعندما لم يُجب على الاتصالات، تم كسر باب الشقة والدخول إليه، مضيفةً بأسى: “ده اللي حصل… وحسبي الله ونِعم الوكيل في اللي بيقول ويكتب أخبار مش صح.”

وجاءت تصريحات لطيفة لتضع حدًا لما اعتبرته “تضليلًا إعلاميًا”، مطالبةً باحترام مشاعر العائلة التي تمر بحالة حزن حقيقي، وداعيةً إلى التوقف عن تداول معلومات غير دقيقة تمس حرمة الفقيد.

وكانت لطيفة قد أعلنت تأجيل إصدار ألبومها الجديد، الذي كان مقرّرًا طرحه يوم الخميس المقبل، وذلك حدادًا على شقيقها، حيث كانت تتواجد داخل الاستوديو لوضع اللمسات الأخيرة على الألبوم حين فُجعت بالنبأ، ما أدخلها في حالة من الصدمة والحزن العميق، خاصةً أن الواقعة أعادت إليها مشهد فقدان والدتها الذي لم تبرأ منه بعد.