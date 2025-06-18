احتجاز وانتزاع وظروف مُخزية، رسالة صادمة من سلمى حايك في عيد الأب

وسط رسائل الاحتفال بعيد الأب، نشرت سلمى حايك تأمّلًا مختلفًا؛ ففي فيديو نُشر على إنستغرام، استنكرت الممثّلة وضع العديد من الآباء المهاجرين الّذين فُصلوا عن أطفالهم وما زالوا محتجزين في ظروف محفوفة بالمخاطر.

ولاقى منشور سلمى صدًى واسعًا لدى المتابعين ووسائل الإعلام على حدّ سواء، مُسلّطًا الضّوء على التّناقض الصّارخ بين الاحتفال والواقع المرير الذي كشفته.

في بداية الفيديو، تُشير سلمى بحرارة إلى شخصيّات آباء مهمة في حياتها، مثل زوجها وشقيقها وحميها. إلّا أنّ نبرتها تتغيّر عندما تتذكّر الآباء المهاجرين الّذين “اقتلعوا” من عائلاتهم. وأرفقت كلماتها بمقاطع من مقابلات قديمة مع رئيسَين أمريكيَّين سابقَين: جورج بوش الأب ورونالد ريغان، اللذين أيّدا آنذاك نهجًا أكثر إنسانيّة وتعاونًا تجاه المهاجرين.

على سبيل المثال، أشار ريغان في خطابه إلى أنّ تعزيز العلاقة مع المكسيك سيكون أكثر فائدة من بناء جدار. من ناحية أخرى، دافع بوش عن حقّ أطفال المهاجرين في الالتحاق بالمدارس العامّة، وأشاد بجهود العائلات اللاتينيّة في الولايات المتّحدة. أعادت سلمى هذه المقتطفات لتوضيحها ومقارنتها بالوضع الحاليّ.

في نهاية الفيديو، خاطبت حايك المشاهد مباشرةً، واختتمت برسالة واضحة: “أفكّر في أولئك الآباء الّذين انتُزعوا من عائلاتهم واحتُجزوا في ظروف مُخزية. أفكر في أطفالهم الّذين رأوهم يُؤخذون بالعنف والإذلال. اليوم، لا أحد يستطيع أن يتمنّى لهؤلاء الآباء عيد أب سعيد. لقد عملوا بجد لتوفير حياة كريمة لعائلاتهم.”

سبق أن تناولت الممثّلة قضية الهجرة، مُسلّطةً الضّوء على الدّور الاقتصاديّ والثّقافي للمكسيكيّين في الولايات المتّحدة. وفي هذه المناسبة، انضمت رسالتها إلى أصوات أخرى تُطالب بمعاملة أكثر عدلًا وإنسانيةً لمن يعبرون الحدود بحثًا عن مستقبل أفضل ومنهم شاكيرا لقراءة المزيد: شاكيرا تنتفض في وجه ترامب مجددًا… اقرأ التفاصيل