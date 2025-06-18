شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر جلال مذيع وأروى جودة زوجته ومحمد علاء ضابط فى للعدالة وجه آخر والان مع تفاصيل الخبر

بدأ النجم ياسر جلال تصوير مسلسله الجديد للعدالة وجه آخر، الذى استأنف تحضيراته مؤخراً بعد توقفه من العام الماضى، حيث تعاقد ياسر جلال على بطولته للعرض فى شهر رمضان 2025، ولكن تم تأجيله بسبب تواجد ياسر جلال بمسلسل آخر وهو جودر 2 فى نفس الموسم.

مسلسل للعدالة وجه آخر مكون من 15 حلقة تأليف عمرو الدالي وإخراج محمد يحيى مورو، ومن بطولة ياسر جلال الذى يجسد دور مذيع تليفزيونى، وأروى جودة التى تظهر فى دور زوجته، ومحمد علاء جامايكا الذى يلعب شخضية ضابط شرطة، والفنانة الشابة نوران ماجد إضافة إلى عدد آخر من الفنانين.

ياسر جلال يكرر تعاونه مع السيناريت عمرو الدالى، فى "للعدالة وجه آخر" بعدما قدما سوياً مسلسل "علاقة مشروعة" من 15 حلقة أيضاً في شهر رمضان 2023 الماضى، وشارك فى بطولته مى عمر، داليا مصطفى، مراد مكرم، بسنت شوقى، عفاف مصطفى، ياسمين رحمي، عمر رزيق، محمود فاروس، جودى مسعودى، كريم محجوب، نهال نور، وردشان مجدى، من تأليف سماح الحريرى وإخراج خالد مرعى.

وقدم ياسر جلال آخر أعماله مسلسل "جودر 2" فى شهر رمضان الماضى، وشارك في بطولته نور اللبنانية، ياسمين رئيس، تارا عماد، وفاء عامر، جيهان الشماشرجي، عبد العزيز مخيون، أحمد بدير، وليد فواز، أيتن عامر، هنادي مهنا، محمود البزاوي، محمد التاجي، سامي مغاورى، عايدة رياض، أحمد فتحى، مجدي بدر، محمد علي رزق، أحمد كشك، أحمد ماجد وتأليف أنور عبد المغيث وإخراج إسلام خيرى.

مسلسل "جودر" مأخوذ عن حكاية جودر الصياد التى وردت فى كتاب ألف ليلة وليلة، وتروي مغامرات شاب مصرى شجاع يمر بأحداث استثنائية مليئة بالسحر والغرائب، حيث يواجه أعداء غامضين، ويخوض رحلات محفوفة بالمخاطر بحثًا عن كنوز مفقودة، بينما يحاول فك ألغاز الماضي التي تربطه بوالده الراحل وأخوته.